HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
ONPE al 96,214%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga
ONPE al 96,214%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 96,214%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 96,214%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     
EN VIVO

Desmentimos a Rafael López Aliaga y al paco mafioso | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Entretenimiento

Conciertos y eventos por el Día del Trabajador: lugares, precios de entradas y dónde celebrar el 1 de mayo en Lima Perú

Desde el jueves 30 de abril comienzan los conciertos en Lima con destacados grupos de cumbia y salsa, como Corazón Serrano y Savia Andina, prometiendo diversión para todos.

Este viernes 1 de mayo se celebra en Perú el Día del Trabajo, un feriado significativo para conmemorar la lucha por derechos laborales y disfrutar de diversas actividades.
Este viernes 1 de mayo se celebra en Perú el Día del Trabajo, un feriado significativo para conmemorar la lucha por derechos laborales y disfrutar de diversas actividades. | Foto: composición LR
Compartir

Este viernes 1 de mayo se conmemora en todo el Perú el Día del Trabajo, una ocasión significativa para recordar la lucha histórica por derechos laborales dignos. Asimismo, es una excusa para que hombres y mujeres puedan distraerse y disfrutar del feriado, ya sea en casa o con diversas actividades que se han programado para este fin de semana.

Desde este jueves 30 de abril, grandes y chicos tendrán la oportunidad de celebrar con diversos conciertos que se realizarán en la capital con artistas nacionales e internacionales. Habrá opciones para los seguidores de la cumbia, la salsa y otros géneros.

TE RECOMENDAMOS

LIMPIEZA ENERGÉTICA: CÓMO INFLUYE TU ENTORNO EN CÓMO TE SIENTES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Karol G en Perú 2027: fecha, precios y cómo comprar entradas en Teleticket

lr.pe

Las previas del Día del Trabajador

Corazón Serrano, una de las agrupaciones peruanas más reconocidas del momento, ofrecerá el espectáculo 'Recuerdos del corazón', donde interpretarán canciones del ayer como 'Alitas quebradas', 'Destino destino' y 'Arrepentida'. Las entradas para este concierto, que se realizará el jueves 30 de abril en Plaza Norte, están a la venta en gpass.pe, con precios que van desde S/40.

El Huaralino Internacional, otro escenario que ha sido testigo de grandes conciertos de cumbia, ha sido elegido para que miles de personas celebren el Día del Trabajo. En esta oportunidad, agrupaciones como Son del Duke, Caribeños de Guadalupe y Armonía 10 de Piura ofrecerán un espectáculo el jueves, a partir de las 9.00 p. m. Las entradas se pueden adquirir en Vaope desde S/77,50.

Son del Duke, La Única Tropical y Las Estrellas de la Cumbia llegarán a San Juan de Lurigancho para hacer bailar a sus seguidores con lo mejor de su repertorio. El concierto a ritmo de cumbia se realizará este jueves 30 de abril, a partir de las 7.00 p. m. en el local Huarocondo (Av. Maquinarias 369 - Metro Hacienda). Las entradas están a la venta en Vaope para la zona VIP (S/55,5).

La cumbia no será la única protagonista de esta fecha. Destacados exponentes de la salsa como Brunella Torpoco, Zaperoko y N’ Samble brindarán un gran show por el Día del Trabajo. La cita, que también contará con la presencia de la orquesta La Primerísima y Jeik Linares, es este jueves a partir de las 9.00 p. m. en el Kimbara VIP (Av. Pettit Thouars 2481, Lince). Las entradas se pueden comprar en la boletería del local.

Brunella Torpoco, Zaperoko y N’ Samble brindarán un gran show por el Día del trabajo. Foto: difusión.

Brunella Torpoco, Zaperoko y N’ Samble brindarán un gran show por el Día del trabajo. Foto: difusión.

PUEDES VER: Entradas para Chyno y Nacho en Perú 2026: precios, zonas y venta oficial

lr.pe

La rumba continúa este viernes 1 de mayo

Savia Andina, una de las agrupaciones bolivianas más importantes de música andina, regresará a nuestro país para sumarse a las celebraciones por el Día del Trabajo. El grupo sureño será parte del Lima Andino Latin Fest, evento que se llevará a cabo este viernes 1 de mayo en el anfiteatro del Parque de la Exposición, a partir de las 6.00 p. m.

Además del grupo boliviano, el Lima Andino Latin Fest reunirá a otros artistas peruanos que han marcado generaciones como William Luna, Mac Salvador y Surandino, quienes harán bailar con sus huaynos, baladas andinas y fusiones contemporáneas. Las entradas se pueden adquirir mediante Teleticket.

Armonía 10 de Walther Lozada, Deyvis Orosco y Grupo Amor Rebelde llegarán este viernes 1 de mayo, a partir de la 1.00 p. m., a El Remanso (Av. Trapiche km 4.5, Comas) para continuar con la fiesta por el Día del Trabajador. Las entradas están a la venta en Vaope desde S/20 (con descuento por Cyber).


Notas relacionadas
Día del Trabajo 2026: ¿Te corresponde el pago triple si laboras el 1 de mayo? entérate AQUÍ

Día del Trabajo 2026: ¿Te corresponde el pago triple si laboras el 1 de mayo? entérate AQUÍ

LEER MÁS
Confirmado | ¿Habrá clases escolares este viernes 1 de mayo por el Día del Trabajador? Esto establece el calendario del Minedu a nivel nacional

Confirmado | ¿Habrá clases escolares este viernes 1 de mayo por el Día del Trabajador? Esto establece el calendario del Minedu a nivel nacional

LEER MÁS
Feriados restantes 2026: cuándo son, qué fines de semana largos habrá y cuánto te pagan si trabajas el 1 de mayo

Feriados restantes 2026: cuándo son, qué fines de semana largos habrá y cuánto te pagan si trabajas el 1 de mayo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Karol G en Perú 2027: fecha, precios y cómo comprar entradas en Teleticket

Karol G en Perú 2027: fecha, precios y cómo comprar entradas en Teleticket

LEER MÁS
Entradas para Chyno y Nacho en Perú 2026: precios, zonas y venta oficial

Entradas para Chyno y Nacho en Perú 2026: precios, zonas y venta oficial

LEER MÁS
Aldo Corzo y periodista Ana Lucía Rodríguez son CAPTADOS CARIÑOSOS en Cochinola: "Estaban en abrazos y besos"

Aldo Corzo y periodista Ana Lucía Rodríguez son CAPTADOS CARIÑOSOS en Cochinola: "Estaban en abrazos y besos"

LEER MÁS
Conciertos en Perú 2026: calendario completo de artistas, fechas y entradas

Conciertos en Perú 2026: calendario completo de artistas, fechas y entradas

LEER MÁS

Más juegos

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

SolitarioSolitario

Cartas

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

AjedrezAjedrez

Estrategia

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Entretenimiento

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025