Este viernes 1 de mayo se celebra en Perú el Día del Trabajo, un feriado significativo para conmemorar la lucha por derechos laborales y disfrutar de diversas actividades. | Foto: composición LR

Este viernes 1 de mayo se celebra en Perú el Día del Trabajo, un feriado significativo para conmemorar la lucha por derechos laborales y disfrutar de diversas actividades. | Foto: composición LR

Este viernes 1 de mayo se conmemora en todo el Perú el Día del Trabajo, una ocasión significativa para recordar la lucha histórica por derechos laborales dignos. Asimismo, es una excusa para que hombres y mujeres puedan distraerse y disfrutar del feriado, ya sea en casa o con diversas actividades que se han programado para este fin de semana.

Desde este jueves 30 de abril, grandes y chicos tendrán la oportunidad de celebrar con diversos conciertos que se realizarán en la capital con artistas nacionales e internacionales. Habrá opciones para los seguidores de la cumbia, la salsa y otros géneros.

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Las previas del Día del Trabajador

Corazón Serrano, una de las agrupaciones peruanas más reconocidas del momento, ofrecerá el espectáculo 'Recuerdos del corazón', donde interpretarán canciones del ayer como 'Alitas quebradas', 'Destino destino' y 'Arrepentida'. Las entradas para este concierto, que se realizará el jueves 30 de abril en Plaza Norte, están a la venta en gpass.pe, con precios que van desde S/40.

El Huaralino Internacional, otro escenario que ha sido testigo de grandes conciertos de cumbia, ha sido elegido para que miles de personas celebren el Día del Trabajo. En esta oportunidad, agrupaciones como Son del Duke, Caribeños de Guadalupe y Armonía 10 de Piura ofrecerán un espectáculo el jueves, a partir de las 9.00 p. m. Las entradas se pueden adquirir en Vaope desde S/77,50.

Son del Duke, La Única Tropical y Las Estrellas de la Cumbia llegarán a San Juan de Lurigancho para hacer bailar a sus seguidores con lo mejor de su repertorio. El concierto a ritmo de cumbia se realizará este jueves 30 de abril, a partir de las 7.00 p. m. en el local Huarocondo (Av. Maquinarias 369 - Metro Hacienda). Las entradas están a la venta en Vaope para la zona VIP (S/55,5).

La cumbia no será la única protagonista de esta fecha. Destacados exponentes de la salsa como Brunella Torpoco, Zaperoko y N’ Samble brindarán un gran show por el Día del Trabajo. La cita, que también contará con la presencia de la orquesta La Primerísima y Jeik Linares, es este jueves a partir de las 9.00 p. m. en el Kimbara VIP (Av. Pettit Thouars 2481, Lince). Las entradas se pueden comprar en la boletería del local.

Brunella Torpoco, Zaperoko y N’ Samble brindarán un gran show por el Día del trabajo. Foto: difusión.

La rumba continúa este viernes 1 de mayo

Savia Andina, una de las agrupaciones bolivianas más importantes de música andina, regresará a nuestro país para sumarse a las celebraciones por el Día del Trabajo. El grupo sureño será parte del Lima Andino Latin Fest, evento que se llevará a cabo este viernes 1 de mayo en el anfiteatro del Parque de la Exposición, a partir de las 6.00 p. m.

Además del grupo boliviano, el Lima Andino Latin Fest reunirá a otros artistas peruanos que han marcado generaciones como William Luna, Mac Salvador y Surandino, quienes harán bailar con sus huaynos, baladas andinas y fusiones contemporáneas. Las entradas se pueden adquirir mediante Teleticket.

Armonía 10 de Walther Lozada, Deyvis Orosco y Grupo Amor Rebelde llegarán este viernes 1 de mayo, a partir de la 1.00 p. m., a El Remanso (Av. Trapiche km 4.5, Comas) para continuar con la fiesta por el Día del Trabajador. Las entradas están a la venta en Vaope desde S/20 (con descuento por Cyber).



