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Stiven Franco, vocalista de Armonía 10, sorprende a sus padres y les regala una lujosa casa: “Los quiero mucho”

Con solo 17 años, el cantante Stiven Franco cumplió el sueño de sus padres al regalarles una vivienda en Chepén, tras sus primeros dos meses en Armonía 10.

Stiven Franco es natural de Chepén, La Libertad. Foto: Composición LR/Instagram.
Stiven Franco es natural de Chepén, La Libertad. Foto: Composición LR/Instagram.
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Stiven Franco es considerado una de las mejores voces de la cumbia peruana en la actualidad. A sus 17 años, el cantante se ha convertido en una de las estrellas de Armonía 10 y cautiva al público con su presencia en el escenario.

Ahora, el jovencito se ha vuelto tendencia luego de revelarse que acaba de regalarle una casa a sus padres en su natal Chepén (La Libertad), gesto que conmovió a los usuarios en redes sociales, quienes lo felicitaron por ser un buen hijo.

PUEDES VER: Stiven Franco debuta con Armonía 10 de Piura tras dejar La Bella Luz: así fue su presentación en concierto

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Stiven Franco sorprendió a sus padres con una casa y les dedica emotivo mensaje

El vocalista, que ganó popularidad en La Bella Luz antes de sumarse a Armonía 10, reveló que decidió regalarles una casa a sus progenitores, ya que siempre tuvo como objetivo brindarles una mejor calidad de vida.

“La verdad es que los quiero mucho, los respeto, los admiro, de verdad. Quiero que nos llevemos muy bien, que siempre haya una buena convivencia entre la familia”, señaló muy emocionado Stiven Franco al referirse al vínculo muy cercano que mantiene con sus padres.

PUEDES VER: ¡No va más! Stiven Franco anuncia su salida definitiva de La Bella Luz para crecer musicalmente: “No ha sido una decisión fácil”

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Stiven Franco da conmovedor consejo a los jóvenes

Durante otra parte de la entrevista con Roquis Roland, el vocalista aconsejó a los jóvenes que buscan abrirse camino en la música. “Lucha por su sueño. Sean perseverantes ante todos los problemas que tengan. Siempre muestren lo que llevan dentro, siempre su talento. Muéstrenlo”, declaró convencido Stiven Franco.

El cantante también se mostró satisfecho por lo que viene logrando a sus 17 años. “Nunca, nunca, se repriman sus sentimientos. Háganlo saber a través de lo que más les gusta. El mío fue el canto y ahora lo estoy logrando”, finalizó.

 

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