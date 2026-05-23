HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Ignacio Buse es campeón del ATP 500 de Hamburgo
Ignacio Buse es campeón del ATP 500 de Hamburgo     Ignacio Buse es campeón del ATP 500 de Hamburgo     Ignacio Buse es campeón del ATP 500 de Hamburgo     
Espectáculos

Charly Carmona, cantante de Armonía 10, elogia a Stiven Franco por su energía sobre los escenarios: “Nos está haciendo bajar de peso”

Los integrantes de Armonía 10 elogiaron la energía y el talento de Stiven Franco, quien ha revitalizado la imagen de la agrupación norteña y ha atraído a un público más joven a sus conciertos.

Stiven Franco sigue cosechando éxitos con Armonía 10. Sus temas ‘Hoy quiero olvidarme de ti’ y ‘Cuando florezca el chuño’ ya superan un millón de reproducciones en YouTube.
Stiven Franco sigue cosechando éxitos con Armonía 10. Sus temas ‘Hoy quiero olvidarme de ti’ y ‘Cuando florezca el chuño’ ya superan un millón de reproducciones en YouTube. | Foto: captura Youtube
Escuchar
Resumen
Compartir

¡Lo volvió a hacer! El cantante Stiven Franco atraviesa un gran momento en su carrera artística, ya que cada canción que graba se convierte en un éxito. En menos de un mes, Armonía 10 lanzó los temas 'Hoy quiero olvidarme de ti' y 'Cuando florezca el chuño', que han superado el millón de reproducciones en YouTube y han liderado el ranking de los videoclips más vistos en Perú.

En una reciente entrevista con Aldo Miyashiro, los integrantes más antiguos de Armonía 10 reconocieron el talento y el esfuerzo de Stiven Franco, quien ha renovado la imagen de la agrupación norteña.

PUEDES VER: Corazón Serrano no va más en Vibra Perú 2026: dueño de la agrupación explica la fuerte razón

lr.pe

Charly Carmona elogia a Stiven Franco

“¿Sienten que la llegada de Stiven Franco ha refrescado la imagen de la agrupación?”, fue la pregunta que les hicieron a los integrantes de Armonía 10. Charly Carmona, una de las voces icónicas del grupo, no dudó en elogiar al exintegrante de La Bella Luz por su derroche de energía sobre los escenarios.

“La verdad que la energía que pone Stiven nos hace bailar y nos está haciendo bajar de peso”, dijo entre risas Charly Carmona. En tanto, el animador de Armonía 10 sostuvo que desde hace unas semanas ha notado la presencia de más niñas y adolescentes en los conciertos, quienes asisten principalmente para ver a Stiven Franco.

“Yo creo que sí. Hemos notado que hoy en día llegan niños también a los conciertos acompañados de sus padres, jovencitas también. Antes llegaban, pero ahora sí notamos que son más las jóvenes y las niñas que llegan. Y eso definitivamente a nosotros nos favorece también”, declaró el animador Max Aguirre.

“Qué bueno que acepten que Stiven los puso nuevamente en la palestra”, “Si bien es cierto el chibolo tiene talento, no es el estilo de la gran Armonía 10”, “Mi guapo está más feliz que nunca en Armonía 10 de Piura”, “Una orquesta que acepta la realidad y suma, no resta” y “Ese muchacho tiene buen talento, Armonía 10 ha hecho un buen jale, tiene ese toque en ese estilo” fueron algunos comentarios de los usuarios de TikTok.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Stiven Franco, vocalista de Armonía 10, sorprende a sus padres y les regala una lujosa casa: “Los quiero mucho”

Stiven Franco, vocalista de Armonía 10, sorprende a sus padres y les regala una lujosa casa: “Los quiero mucho”

LEER MÁS
Día del Trabajador 2026: conciertos, eventos y dónde celebrar el 1 de mayo en Lima

Día del Trabajador 2026: conciertos, eventos y dónde celebrar el 1 de mayo en Lima

LEER MÁS
Carolina Jaramillo, viuda de Paul Flores, confiesa que ha sido difícil asimilar la muerte del cantante de Armonía 10: “Hay días en que ya no doy para más”

Carolina Jaramillo, viuda de Paul Flores, confiesa que ha sido difícil asimilar la muerte del cantante de Armonía 10: “Hay días en que ya no doy para más”

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Koky Belaúnde no calla más y responde abiertamente sobre su orientación sexual tras contar que tiene esposa e hijas: "No los puedo engañar"

Koky Belaúnde no calla más y responde abiertamente sobre su orientación sexual tras contar que tiene esposa e hijas: "No los puedo engañar"

LEER MÁS
Rosángela Espinoza anuncia demanda por difamación contra Christian Cueva tras foto juntos en una cama de hotel

Rosángela Espinoza anuncia demanda por difamación contra Christian Cueva tras foto juntos en una cama de hotel

LEER MÁS
Koky Belaúnde impacta al confesar por primera vez que tiene esposa y viven juntos: "Tenemos una relación tan bonita"

Koky Belaúnde impacta al confesar por primera vez que tiene esposa y viven juntos: "Tenemos una relación tan bonita"

LEER MÁS
Grupo 5 hace historia en México y emociona a sus fans: “Ha sido una experiencia increíble”

Grupo 5 hace historia en México y emociona a sus fans: “Ha sido una experiencia increíble”

LEER MÁS
Melcochita marca distancia de matrimonio con su novia de 22 años tras decir que él "está en los descuentos": "Uno tiene que ir poco a poco"

Melcochita marca distancia de matrimonio con su novia de 22 años tras decir que él "está en los descuentos": "Uno tiene que ir poco a poco"

LEER MÁS
Youna anuncia el fin de su relación con Samahara Lobatón tras verla dormir junto a Renato Rossini Jr. en La granja VIP’: “No merezco ser la burla”

Youna anuncia el fin de su relación con Samahara Lobatón tras verla dormir junto a Renato Rossini Jr. en La granja VIP’: “No merezco ser la burla”

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025