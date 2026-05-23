Stiven Franco sigue cosechando éxitos con Armonía 10. Sus temas ‘Hoy quiero olvidarme de ti’ y ‘Cuando florezca el chuño’ ya superan un millón de reproducciones en YouTube. | Foto: captura Youtube

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¡Lo volvió a hacer! El cantante Stiven Franco atraviesa un gran momento en su carrera artística, ya que cada canción que graba se convierte en un éxito. En menos de un mes, Armonía 10 lanzó los temas 'Hoy quiero olvidarme de ti' y 'Cuando florezca el chuño', que han superado el millón de reproducciones en YouTube y han liderado el ranking de los videoclips más vistos en Perú.

En una reciente entrevista con Aldo Miyashiro, los integrantes más antiguos de Armonía 10 reconocieron el talento y el esfuerzo de Stiven Franco, quien ha renovado la imagen de la agrupación norteña.

Charly Carmona elogia a Stiven Franco

“¿Sienten que la llegada de Stiven Franco ha refrescado la imagen de la agrupación?”, fue la pregunta que les hicieron a los integrantes de Armonía 10. Charly Carmona, una de las voces icónicas del grupo, no dudó en elogiar al exintegrante de La Bella Luz por su derroche de energía sobre los escenarios.

“La verdad que la energía que pone Stiven nos hace bailar y nos está haciendo bajar de peso”, dijo entre risas Charly Carmona. En tanto, el animador de Armonía 10 sostuvo que desde hace unas semanas ha notado la presencia de más niñas y adolescentes en los conciertos, quienes asisten principalmente para ver a Stiven Franco.

“Yo creo que sí. Hemos notado que hoy en día llegan niños también a los conciertos acompañados de sus padres, jovencitas también. Antes llegaban, pero ahora sí notamos que son más las jóvenes y las niñas que llegan. Y eso definitivamente a nosotros nos favorece también”, declaró el animador Max Aguirre.

“Qué bueno que acepten que Stiven los puso nuevamente en la palestra”, “Si bien es cierto el chibolo tiene talento, no es el estilo de la gran Armonía 10”, “Mi guapo está más feliz que nunca en Armonía 10 de Piura”, “Una orquesta que acepta la realidad y suma, no resta” y “Ese muchacho tiene buen talento, Armonía 10 ha hecho un buen jale, tiene ese toque en ese estilo” fueron algunos comentarios de los usuarios de TikTok.