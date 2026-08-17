China transforma una infraestructura vial en atracción turística: un túnel submarino de 11 km adornado con millones de LED

El túnel de Taihu en China, es el túnel carretero subacuático más largo del país. Foto: Xinhua

El túnel de Taihu en China, es el túnel carretero subacuático más largo del país. Foto: Xinhua

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Con casi 11 kilómetros de longitud, el túnel de Taihu se ha convertido en una de las obras de infraestructura más llamativas de China. La construcción, que demandó cuatro años y una inversión superior a los US$1.500 millones, conecta distintas zonas de la región de Wuxi y redujo de forma considerable los tiempos de desplazamiento.

La infraestructura fue diseñada para resolver un problema de transporte, pero su particular arquitectura y un sistema de iluminación compuesto por millones de luces LED hicieron que adquiriera una nueva función: atraer visitantes. El recorrido, iluminado con colores que cambian constantemente, ofrece una experiencia poco habitual para quienes atraviesan esta vía bajo el lago Taihu.

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Una obra de ingeniería construida bajo el lago Taihu

Levantar el túnel representó un importante desafío para los ingenieros. El fondo del lago está formado por gruesas capas de lodo y arcilla, por lo que fue necesario abandonar los métodos tradicionales de excavación y recurrir a una técnica que permitió trabajar por secciones y en condiciones controladas.

Cinturones de luces LED para paisajes dentro del túnel de Taihu. Foto: China Communications Construction

La obra incorpora millones de metros cúbicos de concreto armado y una red de fibra óptica capaz de detectar posibles grietas en tiempo real. También se utilizaron herramientas de modelado digital, equipos automatizados e inteligencia artificial para mejorar la precisión durante la construcción.

El proyecto incluyó además medidas para reducir su impacto ambiental, como sistemas cerrados de transporte, tratamiento de aguas residuales y controles para disminuir el polvo y el ruido.

El túnel que también impulsa el turismo

La nueva conexión no solo facilita el transporte. También ha cambiado la relación entre varias zonas turísticas de Wuxi. El trayecto entre Mashan y Nanquan, por ejemplo, se redujo aproximadamente a la mitad, haciendo más accesibles lugares que antes requerían más tiempo de viaje.

Uno de los principales beneficiados fue el área donde se encuentra el Gran Buda de Lingshan. Según la información difundida sobre el proyecto, la llegada de la nueva conexión contribuyó a aumentar en 50% el número de visitantes.

El entorno también ofrece otros atractivos, como el Parque Nacional Turístico del Lago Taihu, conocido por sus extensas áreas verdes y sus 42 kilómetros de costa.

Incluso las estructuras técnicas del túnel fueron pensadas para integrarse con el paisaje. Sus tres torres de ventilación tienen diseños inspirados en una isla, una concha y una antigua embarcación.

Así, una obra creada para mejorar la movilidad terminó convirtiéndose en un nuevo punto de interés turístico.