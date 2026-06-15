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Deysi Araujo consiguió un resultado favorable en la demanda que presentó contra la administración y algunos residentes del edificio donde vive, en San Isidro. La decisión judicial, difundida por la propia artista, le permitirá volver a utilizar las áreas comunes del inmueble, luego de un periodo de aproximadamente un año en el que afirma haber tenido restricciones para acceder a esos espacios.

La bailarina y exvedette sostuvo que durante ese tiempo no pudo ingresar a distintas zonas compartidas del condominio, una situación que considera injustificada y sin respaldo legal. Por ese motivo, decidió acudir a instancias judiciales e iniciar un proceso que ahora le habría dado la razón en primera instancia, mientras mantiene vigente una demanda constitucional por presunta discriminación y hostilidad clasista que aún continúa en trámite.

Deysi Araujo podrá usar nuevamente las áreas comunes del departamento donde vive

De acuerdo con la versión de Deysi Araujo brindada a Trome, el fallo del Poder Judicial le permite retomar el uso de las áreas comunes del edificio en el que reside en San Isidro junto a su hijo. Estos espacios incluyen ambientes como gimnasio, piscina, sala de espera y otras zonas de recreación que, según su testimonio, le habrían sido restringidas pese a cumplir con sus obligaciones económicas.

La artista aseguró que paga alrededor de S/600 mensuales por concepto de mantenimiento del condominio, lo que reforzaría su argumento de que debía tener acceso a todos los espacios compartidos.

Sin embargo, afirmó que la administración del edificio le prohibió el ingreso a diferentes áreas, lo que la llevó a denunciar el caso ante la comisaría del distrito y, posteriormente, a iniciar acciones legales. El proceso, según indicó, aún no ha concluido del todo debido a que continúa en evaluación la demanda constitucional por discriminación.

Deysi Araujo celebrará a lo grande su victoria ante sus vecinos de San Isidro

Tras conocerse el fallo favorable, Deysi Araujo anunció que planea celebrar esta decisión con una reunión junto a figuras del entretenimiento nacional como Susy Díaz, Paloma de la Guaracha, la 'Negra Petróleo' y Marijane.

"Vamos a organizar un almuerzo o una gran cena, pero siempre respetando la tranquilidad y las normas de convivencia de todos mis vecinos de San Isidro", expresó.

La exvedette señaló que este resultado representa un alivio dentro de un conflicto que ha calificado como prolongado y desgastante con algunos vecinos del condominio. Aun así, precisó que el proceso legal no está completamente cerrado, ya que espera una resolución definitiva sobre la demanda constitucional que mantiene activa por presunta discriminación y trato hostil en su entorno residencial.