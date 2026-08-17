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El extraño aspecto del cielo de Lima que recuerda al Caribe: ¿Qué está ocurriendo?

La presencia de la DANA Aníbal está modificando las condiciones atmosféricas en distintas zonas del Perú y también puede generar efectos en la costa central.

Cielo de Lima luce como el del Caribe
Cielo de Lima luce como el del Caribe
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Quienes levantaron la mirada al cielo de Lima durante los últimos días pudieron notar una imagen distinta a la habitual. En lugar de la extensa y uniforme capa gris que caracteriza al invierno limeño, en algunos momentos aparecieron nubes más marcadas, separadas y con formas definidas, una postal que visualmente puede recordar a cielos observados en zonas tropicales como el Caribe.

Sin embargo, esto no significa que hayan llegado a la capital peruana “nubes del Caribe”. La explicación estaría relacionada con una serie de cambios en las condiciones de la atmósfera que coinciden con la presencia de la denominada DANA Aníbal, fenómeno que influye sobre el Perú entre el 16 y el 18 de agosto de 2026.

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que esta Depresión Aislada en Niveles Altos favorecerá principalmente precipitaciones y cambios en el tiempo sobre la sierra central y sur. No obstante, sus efectos también pueden extenderse hacia sectores de la costa.

¿Por qué el cielo de Lima luce diferente?

Durante el invierno, Lima suele permanecer bajo una extensa cobertura de nubes bajas, responsables del conocido cielo gris o “panza de burro”. La elevada humedad procedente del océano Pacífico y las condiciones atmosféricas propias de la costa central favorecen que esa capa nubosa sea relativamente uniforme.

La situación puede cambiar cuando aparecen perturbaciones en niveles superiores de la atmósfera. La DANA Aníbal consiste precisamente en una masa de aire frío aislada en niveles altos que genera condiciones de mayor inestabilidad cuando interactúa con la humedad disponible.

Cielo de Lima luce como el del Caribe

Cielo de Lima luce diferente

De acuerdo con especialistas, durante su influencia Lima puede experimentar mayor humedad, incremento de la nubosidad y precipitaciones intermitentes, aunque estos efectos dependerán de la evolución y posición del fenómeno.

Este escenario puede favorecer variaciones en la apariencia del cielo, con momentos en los que la nubosidad deja de verse como una capa completamente homogénea y aparecen nubes con contornos más notorios.

Por ello, la similitud con algunos paisajes del Caribe debe entenderse principalmente como una comparación visual y no como la presencia en Lima de un tipo exclusivo de nube proveniente de aquella región.

¿Qué es la DANA Aníbal y qué efectos tiene en Perú?

DANA son las siglas de Depresión Aislada en Niveles Altos. Se trata de una zona de aire frío que queda separada de la circulación atmosférica habitual en las capas superiores y que puede provocar inestabilidad cuando encuentra suficiente humedad.

Para el caso de la DANA Aníbal, el Senamhi indicó que el sistema se ubica sobre el océano Pacífico, al norte de Chile, y que su mayor influencia se concentra en la sierra centro y sur del Perú. Entre el 16 y 18 de agosto se esperan precipitaciones de distinta naturaleza, como lluvia, granizo, aguanieve y nieve en determinadas zonas.

En regiones de la costa, los efectos son diferentes. El meteorólogo del Senamhi Erickson Rojas explicó que existe la posibilidad de que parte de las precipitaciones generadas sobre los Andes alcancen sectores costeros, ocasionando lluvias aisladas y de ligera intensidad.

Asimismo, el aumento de humedad puede contribuir a una mayor cobertura nubosa en la costa centro y sur.

¿La DANA Aníbal es responsable de las lluvias registradas en Lima?

La presencia de la DANA ocurre en medio de jornadas particularmente húmedas en Lima, donde varios distritos han registrado lloviznas y lluvias. Sin embargo, no todas las precipitaciones que se producen en la capital pueden atribuirse exclusivamente a este fenómeno.

La DANA actúa como un elemento adicional capaz de modificar la dinámica atmosférica y favorecer condiciones de inestabilidad, mientras que la humedad propia de la costa, la temperatura del mar, los vientos y otros factores también intervienen en la formación de nubosidad y lloviznas.

El Senamhi ha señalado que durante este episodio existe la posibilidad de lluvias ligeras en sectores de la costa y mantiene el monitoreo de la evolución del fenómeno.

¿Hasta cuándo seguirá la influencia de la DANA Aníbal?

Según los pronósticos meteorológicos, la mayor influencia de la DANA Aníbal se concentra entre el domingo 16 y el martes 18 de agosto, con mayor intensidad durante el lunes 17 y martes 18.

Los principales efectos se esperan en la sierra central y sur, donde pueden registrarse lluvias, granizo, nieve, descargas eléctricas y ráfagas de viento. En Lima y otras zonas de la costa central podrían continuar las variaciones de nubosidad, humedad y episodios de precipitación ligera mientras persistan las condiciones asociadas al evento.

Así, el particular cielo que por momentos rompe con la tradicional imagen gris del invierno limeño responde a una atmósfera más variable de lo habitual. Aunque sus nubes puedan recordar visualmente a las de destinos tropicales, la explicación se encuentra miles de metros sobre Lima y en la dinámica atmosférica que actualmente afecta al territorio peruano.

Metadescripción: El cielo de Lima luce diferente y sus nubes recuerdan por momentos al Caribe. Conoce qué relación tiene la DANA Aníbal con este inusual cambio.

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