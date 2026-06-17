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Magaly Medina celebra el triunfo de Deysi Araujo en demanda contra vecinos de San Isidro: "Su plata tiene el mismo color"

La artista Deysi Araujo aseguró que celebrará junto a Susy Díaz y más personajes de la farándula tras ganar proceso a sus vecinos. Ante su triunfo, Magaly Medina no dudó en brindarle su respaldo.

Daysi Araujo aún tiene pendiente un proceso con sus vecinos, pero recibió un primer resultado favorable.
Daysi Araujo aún tiene pendiente un proceso con sus vecinos, pero recibió un primer resultado favorable. | Foto: composición LR/ATV
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El enfrentamiento legal de Deysi Araujo contra sus vecinos de San Isidro llegó a una primera victoria. La artista obtuvo un fallo favorable que le permite volver a usar las áreas comunes de su condominio, luego de denunciar que se le había restringido el acceso pese a cumplir con el pago de mantenimiento.

La noticia no pasó desapercibida en la televisión de espectáculos. Magaly Medina dedicó parte de su programa a respaldar a la exvedette y cuestionar la actitud de los residentes que intentaron excluirla, calificando el caso como un acto de discriminación.

PUEDES VER: Deysi Araujo gana demanda a sus vecinos en San Isidro y volverá a usar las áreas comunes: "Voy a celebrar con Susy Díaz y la 'Negra petróleo'"

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Magaly celebra triunfo de Deysi Araujo

El Poder Judicial resolvió que Deysi Araujo puede retomar el uso de espacios como piscina, gimnasio y sala de reuniones. La exvedette aseguró que celebrará este triunfo junto a personajes de la farándula nacional, como Susy Díaz, la 'Negra Petróleo' y Paloma de la Guaracha. “Vamos a organizar un almuerzo o una gran cena, pero siempre respetando la tranquilidad y las normas de convivencia de todos mis vecinos de San Isidro”, declaró. La artista, quien denunció que se le negó el acceso a las áreas comunes pese a pagar alrededor de S/600 mensuales, mantiene activa una demanda constitucional por discriminación y trato hostil, proceso que aún está pendiente.

Ante el triunfo, Magaly reaccionó con firmeza al fallo y defendió el derecho de Araujo a disfrutar de los espacios del condominio. “¿Cómo es posible que no le dejaran usar la piscina, el gimnasio, el área de juegos, el área de reuniones a Deysi? Eso es discriminación”, manifestó en su programa en vivo.

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La conductora dejó entrever que el malestar de los vecinos de San Isidro se debía a aspectos de la vida personal de Araujo. “Que a ellos no les gusta que ella tenga unas mascotas por cuyes y que tenga a todos los personajes de Chollywood siempre como invitados en su casa, que ellos sean raros, extraños, diferentes”, agregó.

Más adelante, reforzó la idea de igualdad al señalar que el derecho de Araujo debía ser respetado como el de cualquier propietario. “Su plata tiene el mismo color de la plata de los demás vecinos... hay que asumir que este es un país que necesita inclusión”. Con esas palabras, dejó claro que la exclusión no puede justificarse por prejuicios hacia la vida personal o mediática de la artista.

Cabe precisar que el enfrentamiento comenzó por una deuda de un propietario anterior que Deysi Araujo se negó a asumir, argumentando que ella era nueva dueña del inmueble. Desde entonces, según su versión, se iniciaron acciones que calificó de discriminatorias, como el aumento de ciertos pagos solo para ella y la prohibición de acceder a espacios comunes.

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