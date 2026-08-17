Tras salida de Ethel Pozo, Gisela Valcárcel también estaría fuera de la Teletón: “Va a salir a hablar”

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Ethel Pozo volvió a pronunciarse sobre su inesperada salida de la Teletón 2026 y dejó una declaración que abrió una nueva interrogante: ¿Gisela Valcárcel también dejará de participar en el evento benéfico? La conductora habló sobre la situación en su programa digital 'Sin +Que decir' y señaló que su madre prepara un pronunciamiento sobre el tema.

La exfigura de América TV había informado previamente que la dirección de Teletón le comunicó que este año no podrá conducir ni participar en la jornada solidaria. Según su versión, la decisión estaría relacionada con los comentarios que realizó sobre el canal en su espacio digital y con la incomodidad que habría generado su presencia entre integrantes de 'América Hoy'.

Ethel Pozo deja entrever que Gisela Valcárcel se pronunciará sobre Teletón

Durante su programa, Ethel fue consultada sobre si su madre también podría quedar fuera de la Teletón, considerando que Gisela Valcárcel ha sido una de las principales figuras del evento durante décadas y que la jornada benéfica se transmite por América TV.

La conductora evitó confirmar directamente si Valcárcel continuará como una de las conductoras ancla. Sin embargo, sus palabras dejaron entrever que su madre también emitirá un pronunciamiento público.

"Yo no me quisiera adelantar al comunicado que mi mami va a dar", comentó inicialmente.

Ethel explicó que antes de hacer público su propio comunicado conversó con su madre y le contó que tenía previsto explicar públicamente lo ocurrido.

"Yo ya le comuniqué a mi mamá: ‘¿Sabes qué? Quiero hacer un comunicado’. De repente yo a veces soy más vehemente, pero dije: finalmente voy a llegar acá el lunes, no puedo ocultar algo que me está pasando y quería que sea un comunicado para que se entienda bien", relató.

Asimismo, aseguró que también conversó con personas vinculadas a la Teletón sobre su decisión de pronunciarse y que recibió respaldo para hacerlo.

Ethel Pozo afirma que su madre hablará sobre su situación

Antes de cerrar el tema, Ethel volvió a mencionar a Gisela y dejó una frase que incrementó las especulaciones sobre la continuidad de la presentadora en la Teletón 2026.

"Y mi mami va a salir a hablar de su lado, porque ella es ancla treinta años en Teletón", afirmó.

Por ahora, Gisela Valcárcel no ha confirmado públicamente si participará o no en la edición 2026 de la Teletón. La expectativa se mantiene a la espera del pronunciamiento que, según Ethel Pozo, realizará su madre.

¿Por qué Ethel Pozo no participará en la Teletón 2026?

Ethel Pozo confirmó que recibió una comunicación de la dirección de Teletón en la que se le informó que no podrá conducir ni participar en la jornada solidaria de este año.

"El último martes fui informada por la dirección de Teletón que este año no podré conducir ni participar en la jornada de Teletón 2026", señaló en un comunicado difundido en sus redes sociales.

La conductora manifestó su sorpresa ante la decisión y recordó que durante varios años participó activamente en la campaña benéfica.

"Desde hace muchos años participo activamente en Teletón, una causa a la que le tengo un profundo cariño y con la que siempre he estado comprometida y absolutamente dispuesta a sumar", expresó.