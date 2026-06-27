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Deysi Araujo es retirada de piscina en su edificio de San Isidro por armar alboroto con Susy Díaz, la ‘Negra Petróleo’ y más

Tras recibir una primera advertencia, Deysi Araujo continuó haciendo de las suyas junto a Susy Díaz y más en la piscina de su edificio en San Isidro, sin imaginar que terminarían echándolas.

Tras ganar demanda contra sus vecinos de San Isidro, Deysi Araujo celebró en piscina junto a Susy Díaz, la ‘Negra Petróleo’, Paloma de la Guaracha y la ‘Canelita Amoretti’.
Tras ganar demanda contra sus vecinos de San Isidro, Deysi Araujo celebró en piscina junto a Susy Díaz, la ‘Negra Petróleo’, Paloma de la Guaracha y la ‘Canelita Amoretti’. | Foto: composición LR/ATV
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La modelo y exvedette Deysi Araujo volvió a ser protagonista de un incidente en su edificio de San Isidro. Tras haber ganado una demanda que le devolvía el derecho a usar las áreas comunes, decidió celebrar con amigas de la farándula nacional en la piscina del condominio.

Sin embargo, la reunión con Susy Díaz, la 'Negra Petróleo', Paloma de la Guaracha y la 'Canelita Amoretti' terminó en polémica cuando fueron retiradas del lugar tras no hacer caso a una primera advertencia sobre el ruido que estaban provocando.

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Fiesta de Deysi Araujo en piscina de San Isidro termina en polémica

Deysi Araujo había anunciado que volvería a disfrutar de los espacios comunes de su edificio en San Isidro tras el fallo judicial que la favoreció. En medio de la celebración, que incluyó la presencia de un chamán y bebidas alcohólicas, la exvedette recibió una advertencia de un joven de seguridad por el exceso de ruido.

La 'Negra Petróleo', una de las invitadas, reaccionó con indignación: “Déjame ser feliz. Si tú me vas a invitar para prohibirme cosas, no me vuelvas a invitar. Mi voz es así, no la puedo arreglar”. En ese momento, Susy le pidió que bajara el volumen, pero la figura de televisión le reprochó porque minutos antes ella misma había saludado a los vecinos con un fuerte grito.

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Ante esa situación, Araujo bromeó frente a las cámaras de Magaly Medina, que registraban la reunión: “Ellas son gritonas, son escandalosas y me da miedo. Yo cuando vengo soy calladita porque soy pituca”.

Pese a la advertencia, las figuras de 'Chollywood' continuaron divirtiéndose. Paloma de la Guaracha incluso hizo un ademán de querer orinar en el pasto cercano a la piscina, gesto que solo buscaba provocar risas entre sus amigas. Minutos después, el mismo joven regresó y terminó retirando al grupo del área común.

Ya en el departamento de Deysi, la anfitriona les confesó que tampoco podrían usar el gimnasio por “órdenes de la junta directiva”. Al escucharla, Susy comentó que se sentía en la cárcel, mientras otra voz le sugirió vender el departamento y regresar a San Juan de Lurigancho. Finalmente, tras compartir un pollo a la brasa, las invitadas ingresaron a otros espacios comunes como el gimnasio y el karaoke, donde volvieron a hacer de las suyas.

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