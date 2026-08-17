Senamhi y el Hombre del Tiempo advierten que lluvias continuarán hasta el 19 de agosto por esta razón

Intensas lloviznas afectan varios distritos de Lima debido a la combinación de condiciones atmosféricas y la DANA Aníbal, según el Senamhi. Las lluvias continuarán hasta el 19 de agosto. | composición LR

Intensas lloviznas afectan varios distritos de Lima debido a la combinación de condiciones atmosféricas y la DANA Aníbal, según el Senamhi. Las lluvias continuarán hasta el 19 de agosto. | composición LR

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Las intensas lloviznas que sorprendieron a varios distritos de Lima durante los últimos días responden a la combinación de diferentes condiciones atmosféricas. Erick Rojas, ingeniero del Senamhi, explicó que se ha registrado un incremento de los vientos a lo largo de la costa peruana, además de un direccionamiento de estos hacia el litoral, situación que favorece la concentración de humedad.

"Esto ayuda a que se concentre la humedad en todo el litoral peruano y, pues, tengamos algunas lloviznas bastante intensas en algunos sectores como Lima Sur y gran parte de la costa sur de nuestro Perú", señaló el especialista.

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En sus redes sociales, el Senamhi también confirmó que la DANA Aníbal está generando lloviznas intensas en la costa sur y advirtió que las precipitaciones continuarán hasta el 19 de agosto. Según el organismo, se espera una mayor cobertura nubosa y lluvias intermitentes durante la tarde, noche y madrugada.

¿Por qué la DANA Aníbal intensifica las lluvias en Lima?

Rojas explicó que la DANA Aníbal constituye uno de los factores que intensifica las condiciones para las precipitaciones en la costa. En particular, este sistema contribuye a incrementar la velocidad de los vientos, que, al combinarse con el direccionamiento hacia el litoral, favorecen la concentración de humedad.

"Principalmente lo que aporta la DANA Aníbal, en este caso para la costa, es un poco que incrementa la velocidad del viento", precisó el ingeniero del Senamhi.

Sin embargo, la DANA no es el único fenómeno involucrado. El especialista señaló que las condiciones también están relacionadas con la temporada de invierno y con el contexto de El Niño Costero, debido a las temperaturas elevadas del mar. "Estando en contexto de Niño Costero y teniendo el mar caliente, tenemos, pues, un aporte extra de humedad", explicó.

Estas condiciones ayudaron a generar los acumulados registrados el último sábado. Villa María del Triunfo alcanzó 7,2 milímetros de precipitación, mientras que la estación Las Palmas registró 2,3 milímetros.

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¿Seguirá lloviendo en Lima durante los próximos días?

El Senamhi mantiene el aviso de lloviznas para la costa peruana hasta el 19 de agosto. Para Lima Metropolitana todavía se esperan condiciones favorables para nuevas precipitaciones, aunque Rojas precisó que estas serán, en general, de menor intensidad, ligeras y puntuales.

La mayor probabilidad se concentra en Lima Sur, especialmente en sectores de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, donde ya se registraron algunas de las precipitaciones más intensas. "Pero principalmente para Lima Sur", enfatizó el especialista.

En otros sectores de la capital, la posibilidad de lluvias es menor. En distritos de Lima Este, como La Molina y Ate, así como en zonas de Lima Norte, como Carabayllo y Puente Piedra, podrían presentarse principalmente cielos nublados durante las primeras horas de la mañana.

Rojas indicó que hacia el mediodía podrían registrarse algunos periodos de brillo solar en estas zonas, por lo que el panorama será variable durante los próximos días.

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Senamhi recomienda precaución ante las lluvias

El Senamhi pidió a la población mantenerse atenta a las condiciones meteorológicas debido a la continuidad de las precipitaciones en la costa. En una reciente publicación, el organismo recomendó conducir con extrema precaución por pistas resbaladizas y adoptar medidas para proteger las viviendas ante posibles filtraciones.

Las condiciones también alcanzarán otros sectores del país. De acuerdo con el Senamhi, en la sierra centro y sur se espera la ocurrencia de lluvia, aguanieve, granizo y nieve debido a la Depresión Aislada en Niveles Altos.

En Lima, las autoridades mantienen especial atención sobre los distritos de Lima Sur, donde las recientes precipitaciones ocasionaron aniegos, problemas en las vías y dificultades en los sistemas de drenaje. Por ello, se recomienda evitar zonas con acumulación de agua y tomar precauciones durante los desplazamientos.