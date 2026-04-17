La exvedette Deysi Araujo denunció públicamente presuntas irregularidades en el edificio donde reside, ubicado en San Isidro. Entre lágrimas, la también actriz cómica aseguró que la administración le incrementó el pago de mantenimiento sin previo aviso, pese a que no utiliza las áreas comunes del inmueble.

‘Esto es demasiado. A como de lugar me quieren sacar dinero’, expresó visiblemente afectada en sus redes sociales. La tiktoker detalló que el monto de mantenimiento pasó de S/570 a S/680, situación que calificó como injusta y dirigida únicamente hacia ella en medio de un conflicto legal con la junta del edificio.

Deysi Araujo se indigna por cobro de mantenimiento pese a no usar áreas comunes

La actriz cómica explicó que, a pesar de cumplir puntualmente con sus pagos mensuales, no tiene acceso a espacios compartidos como el gimnasio, la piscina o las canchas deportivas. Incluso, reveló que ha recibido dos cartas notariales que le prohíben el ingreso a estas instalaciones.

Según su testimonio, la situación se agravó cuando intentó pagar su mantenimiento y descubrió el aumento sin notificación previa. Al consultar con la administración, le indicaron que el incremento se debía a un mayor consumo de agua, argumento que ella rechaza categóricamente. ‘Yo no lavo ropa ni cama en mi departamento… tengo todas las boletas de lavandería’, afirmó.

Deysi Araujo denuncia presunto hostigamiento y medidas en su contra

La exvedette sostuvo que esta situación sería parte de un presunto hostigamiento por parte de la junta directiva del edificio. ‘Qué casualidad que justo estamos en proceso legal y solo me suban el mantenimiento a mí y sin aviso alguno’, manifestó, dejando entrever que existiría una intención de perjudicarla.

Además, la influencer cuestionó el trato recibido por parte del personal administrativo, asegurando que la situación ha afectado su tranquilidad. ‘Es una injusticia total… esta junta directiva solo busca sacarme dinero’, expresó. Además, confesó sentirse desorientada sobre cómo proceder frente a estos hechos.