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Diego Aliaga Huamán, conocido como Diealis, reapareció en sus redes sociales para dar a conocer el giro radical que ha dado su vida, luego de protagonizar escándalos y hasta denuncias por agresión física. Tras caer hondo, el streamer sorprendió a sus seguidores al compartir su proceso de transformación, como sus cambios en la alimentación y su refugio en la religión.

Dimael, como se hace llamar ahora, indicó que en la actualidad está enfocado en el devocional, que es un tiempo diario que se dedica a la búsqueda espiritual mediante la lectura de la Biblia, la reflexión y la oración para fortalecer la relación con Dios. Aunque dijo que esa práctica ya la había iniciado días atrás, comentó que quería hacerlo frente a sus seguidores.

Cabe recordar que a Diealis se le abrió una investigación judicial por presunta agresión física y tentativa de feminicidio contra Verónika Rojas que denunció al streamer por haberla golpeado y asfixiado momentáneamente dentro de un vehículo.

Diealis muestra su nueva vida alejado de los escándalos

El pasado doce de agosto, Diealis inició sus devocionales en redes sociales, donde explica lo que entiende con las lecturas bíblicas. Asimismo, se anima a contar sus experiencias de vida y dar consejos a los demás. "Es importante dejar de manipular, y esto va para ustedes, las acciones que quiere que Dios haga por ti, sino dejar que se haga su voluntad", comentó.

En otro momento, Diealis se refirió al difícil momento que vivió por sus malas decisiones. "Yo ya no pude más con todo lo que pasó en mi vida. No podía más ser esa persona que hacía tanto daño, que mentía, que escondía las cosas, que estaba en pecado todos los días. Hacía contenido que no iba acorde con los valores que yo creía tener porque consideraba que era parte del producto que tenía que vender", manifestó en su TikTok.

Para Diego Aliaga Huamán, esa parte mala de él ya no tiene lugar en su vida. "Sigo trabajando todos los días en dejar esas cosas atrás y que todo sea la voluntad de Dios. No les miento que hay momentos en que sigo aferrándome a esa fortaleza porque quisiera que pase las cosas como yo quisiera", añadió.