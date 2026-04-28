Deysi Araujo revela que va a terapia tras acusar de maltratos a sus vecinos de San Isidro: "Me ha dañado demasiado"
Tras afirmar que solo a ella le incrementaron un pago, Deysi Araujo expone el daño psicológico provocado por conflicto con vecinos de San Isidro, quienes incluso le prohibieron usar áreas de su edificio.
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Deysi Araujo ha decidido compartir su lado más vulnerable en medio del conflicto que mantiene con la junta del edificio de San Isidro donde reside. Tras exponer entre lágrimas que la administración le elevó el pago de mantenimiento a casi S/700 únicamente a ella, la modelo reveló que recibe terapia psicológica debido al impacto emocional que le ha generado esta situación.
La figura de la farándula nacional sostuvo previamente que la disputa comenzó cuando se negó a asumir una deuda común de años anteriores, la cual, asegura, no corresponde a su propiedad por ser la nueva dueña. En ese contexto, denunció públicamente que se le prohibió el uso de las áreas comunes mediante una carta notarial y que incluso su hijo ha sido afectado, pues no le permiten ingresar a espacios como la piscina o el gimnasio.
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"El daño psicológico y emocional no lo reparará nadie": Deysi Araujo confiesa que va a terapia tras conflicto con vecinos
En una reciente entrevista, Deysi Araujo se mostró visiblemente afectada al relatar el impacto que el enfrentamiento con sus vecinos de San Isidro ha tenido en su vida personal. "El hostigamiento más la discriminación me ha dañado demasiado. El daño psicológico y emocional no lo reparará nadie", declaró con firmeza a Trome, lo que evidenció la magnitud de la situación.
La exvedette reconoció que la presión constante deterioró su bienestar emocional hasta el punto de necesitar ayuda profesional. "Me puse mal. Fui al médico. Estoy haciendo terapia y tomando relajantes", agregó, y dejó en claro que el enfrentamiento con la junta vecinal ha trascendido lo administrativo y se ha convertido en un problema que golpea directamente su salud mental.
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Deysi Araujo, decidida a defender sus derechos: "Tengo todas las de ganar"
Aunque en una ocasión anterior había dejado abierta la posibilidad de mudarse para evitar conflictos, esta vez Deysi Araujo mostró una postura distinta y aseguró que enfrentará la disputa con el respaldo de un nuevo representante legal. "Gracias a Dios que ya tengo un nuevo abogado y sé que tengo todas las de ganar porque soy propietaria del departamento donde vivo", afirmó con seguridad.
La modelo también recalcó que no permitirá más restricciones ni señalamientos en su contra, e insistió en que siempre cumplió con sus obligaciones económicas. "Nadie tiene derecho a maltratarme o prohibirme el uso de áreas comunes porque yo cumplo con todos los pagos", sentenció la actriz cómica.