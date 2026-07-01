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Melissa Klug se pronunció sobre la relación que mantiene con Jefferson Farfán, esta vez para hablar del apoyo económico que, según afirma, recibe su hijo mayor. La empresaria aseguró que el exfutbolista dejó de pasar la pensión alimenticia para su primogénito tras alcanzar la mayoría de edad, pese a que continúa con estudios superiores.

"Él pasa una pensión para J. nomás, porque Adriano ya es mayor de edad, aunque debería porque él está en la universidad, pero bueno no hablo mejor del tema", declaró la popular Blanca de Chucuito durante una entrevista con Trome.

Farfány su hijo. Foto: Instagram

Jefferson Farfán no le pasaría pensión a su hijo mayor

La madre de Samahara Lobatón sostuvo que Jefferson Farfán únicamente realiza el pago de la pensión correspondiente a su hijo menor, mientras que el mayor ya no recibe ese aporte económico debido a que alcanzó la mayoría de edad. Sin embargo, la empresaria consideró que el exfutbolista debería continuar apoyándolo, ya que aún cursa estudios universitarios.

La empresaria también recordó que el conflicto legal con la Foquita se ha extendido por años y confesó el desgaste que esta situación le ha generado. "Son como ya casi 12 años, es una batalla, es como un cáncer, es una batalla que no termina nunca", expresó.

Asimismo, explicó que los gastos legales representan un esfuerzo constante, ya que, a diferencia del exfutbolista, asegura no contar con los mismos recursos. "Yo sí tengo que gastar en abogado, recurrir al abogado, sacar dinero o conseguir dinero, trabajar para pagar abogados y yo crío a sus hijos. Estoy 24/7 con ellos", afirmó durante la entrevista.

¿Qué carrera estudia el hijo mayor de Jefferson Farfán y Melissa Klug?

En una entrevista para 'América hoy', Melissa Klug también habló sobre los proyectos académicos de su hijo mayor. La empresaria reveló que el joven actualmente estudia Administración en una universidad de Lima y que, junto a su familia, evalúan la posibilidad de que continúe su formación profesional en el extranjero.

Según explicó, una de las alternativas que analizan es que el joven viaje a Miami, en Estados Unidos, para seguir con su formación universitaria. "Es lo que nosotras, todas las madres, quisiéramos: lo mejor para nuestros hijos", comentó la popular Blanca de Chucuito.