María Pía Copello revela que su hijo mayor fue internado en UCI tras sufrir trágico accidente: “Nunca lo compartí”

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

María Pía Copello contó por primera vez un difícil episodio familiar que mantuvo oculto durante varios años y que recordó tras el reciente accidente que sufrió su hija Catalina. La influencer relató en su podcast 'Sin + que decir' que su hijo mayor, Samuel Dyer Jr., de 18 años, fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) luego de accidentarse con su bicicleta.

El jovencito, quien actualmente es piloto de autos al igual que su papá, permaneció internado durante ocho días, según reveló la exanimadora infantil. Copello volvió a recordar la angustia que vivió durante aquellos momentos, especialmente ante la incertidumbre por el estado de salud de su hijo.

María Pía y su hijo Samuel Dyer Jr. Foto: Instagram.

Hijo de María Pía fue llevado a UCI

Durante una de las últimas ediciones de su podcast en YouTube, María Pía explicó por qué no se desesperó al enterarse en vivo del accidente que sufrió su hija Catalina, quien se cayó por las escaleras de su colegio. “Yo conozco a mi hija y sé cuándo algo es de cuidado y cuándo no. Efectivamente, tiene un esguince, es algo leve”, señaló.

Sin embargo, esta situación la llevó a recordar una difícil experiencia que vivió con su hijo Samuel Dyer Jr. Según contó la conductora en vivo, el joven sufrió un fuerte accidente mientras montaba bicicleta, sin que ella imaginara las peligrosas consecuencias que tendría aquel golpe, pues en un primer momento no parecía tratarse de algo grave.

“Hace mucho tiempo pasamos una situación con Samuel, mi hijo, que lo llevó a UCI ocho días. Se le reventó el bazo y tenía 100 ml de sangre en el abdomen y eso es verdad, por un golpe terrible en bicicleta. Nunca lo compartí, pero en este momento lo comparto para que, obviamente, si sus hijos se golpean, a veces la gente no le da la importancia dependiendo de la zona”, expresó la presentadora muy seria.

Revelan estado de salud de Catalina, hija de María Pía, tras sufrir accidente en colegio

María Pía Copello tranquilizó a sus seguidores al revelar que su hija menor, Catalina, se encuentra bien luego de caerse de las escaleras de su colegio. La conductora de televisión compartió una fotografía durante una evaluación médica y confirmó que se encuentra estable.

Ella sufrió un esguince y tendrá que utilizar una férula y muletas durante los próximos días. “Gracias a todos por la preocupación y todos los mensajes enviados. Cata tiene un esguince y tiene que estar con férula y muletas toda esta semana”, compartió la influencer.