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Jefferson Farfán advierte mostrar pruebas que hundirían a Magaly Medina tras denuncia en su contra: "La quieres ..."

El exfutbolista Jefferson Farfán tendría contra las cuerdas a Magaly Medina. En un mensaje publicado en sus redes sociales, la Foquita amenazó a la Urraca con mostrar pruebas que la terminarían perjudicando en medio del lío legal entre ambos.

Jefferson Farfán y Magaly Medina intensifican su lío judicial. Foto: Composición LR/Gemini
Jefferson Farfán y Magaly Medina intensifican su lío judicial. Foto: Composición LR/Gemini
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Jefferson Farfán se refirió a una posible situación vinculada a una investigación en la que estaría involucrada Magaly Medina. El exjugador de la selección peruana cuestionó una eventual acción legal en su contra e hizo comentarios en redes sociales sobre el caso.

El intercambio de declaraciones se produjo luego de que el exseleccionado nacional respondiera con un mensaje en el que sugiere contar con información que podría presentar en el marco del conflicto. Por su parte, la conductora de ATV señaló que ha recibido comunicaciones que considera amenazas relacionadas con el caso.