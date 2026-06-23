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Jefferson Farfán se refirió a una posible situación vinculada a una investigación en la que estaría involucrada Magaly Medina. El exjugador de la selección peruana cuestionó una eventual acción legal en su contra e hizo comentarios en redes sociales sobre el caso.

El intercambio de declaraciones se produjo luego de que el exseleccionado nacional respondiera con un mensaje en el que sugiere contar con información que podría presentar en el marco del conflicto. Por su parte, la conductora de ATV señaló que ha recibido comunicaciones que considera amenazas relacionadas con el caso.