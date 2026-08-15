Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Brando Gallesi reapareció en las redes sociales para contar la dura experiencia que vivió con algunos de sus excompañeros actores. De acuerdo con el joven artista peruano, él habría sido víctima de la magia negra, con la cual pretendían que él mismo atentara contra su vida. Pero, según afirmó, como él y su familia tienen dones espirituales, se dieron cuenta del daño que le querían hacer.

"Para nosotros siempre fue muy normal conversar de situaciones paranormales, mal llamadas paranormales, que nos sucedían siempre. Convivíamos con espíritus todo el tiempo. Y nos llegamos a acostumbrar a ese tipo de vida. Poco a poco entendimos con más claridad y responsabilidad nuestros dones. Puede que muchos que estén viendo esto se sientan identificados, pero no decían nada por miedo a ser juzgados. Yo tuve la suerte de que mis padres me ayudaran a canalizar mis dones a través del arte y así poder insertarme en la sociedad", comentó.

Brando Gallesi asegura que le han hecho magia negra

A través de un extenso video, Brando Gallesi contó que algunos de sus examigos han trabajado con entidades oscuras para lograr su éxito. Es decir, conseguir ciertos trabajos dentro del medio. "Lo sé porque incluso en esas épocas quisieron invitarnos a nosotros a realizar esas cosas también, pero mi familia y yo tenemos valores muy claros y sabíamos que si Dios quería que yo estuviera en algún proyecto, me pondría ahí y si no, simplemente no era para mí y ya está", aseveró.

Según Brando, era muy respetuoso de las decisiones de sus amigos de utilizar la magia oscura. Sin embargo, al ver que a él le iba bien sin hacer brujería, eso habría generado envidia en ellos. A tal punto de crear un grupo para hablar mentiras sobre él y manchar su imagen.

"Una persona que estuvo ahí me contó a detalle todo lo que sucedió esa noche, en una reunión sin mi presencia hablaron idioteces, cosas del pasado más mentiras que mezcladas me dejaban a mí como un desgraciado de ser humano. Y no solo no tuvieron la decencia de hablarme y decirme las dudas que tenían o rumores que se comentaron, sino que encima comenzaron a obviarme y hacer como si no existiera, mirándome mal incluso en pleno set y ridiculeces así", narró.

Brando Gallesi asegura que quisieron desaparecerlo

Como no lograron desestabilizarlo emocionalmente, Brando Gallesi asegura que comenzaron a esparcir rumores y mentiras con la finalidad de que ya no lo contraten. Incluso, según Gallesi, "algunos comenzaron a pagarle a sus brujitos de confianza para que me hicieran magia y así asegurar su victoria y yo regresara llorando a pedirles disculpas por lo que sea".

Gracias a sus ángeles y guías, él sabía lo que sus entonces compañeros hicieron. Ante esa situación, tomaron medidas más drásticas y pagaron más dinero para trabajar con entidades mayores para que le hicieran hechizos de muerte. "Si sigo vivo, es un milagro divino de nuestro Padre creador. Él guió mis pasos y me ayudó a enfrentar entidades demoniacas cara a cara. Les digo que he visto a los ojos al mismísimo jefe de jefes del bajo mundo. Se los juro. No estoy bromeando. Y aquí estoy. No pudieron ni podrán conmigo", añadió en su video.