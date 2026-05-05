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Melissa Klug sorprendió a sus seguidores al revelar que sus hijos han tomado una firme decisión respecto a su exposición en redes sociales. La popular Blanca de Chucuito, quien recientemente participó en 'La granja VIP Perú', explicó que sus herederos varones, fruto de su relación con Jefferson Farfán, han optado por no aparecer en sus posteos.

La revelación se dio luego de que usuarios en redes sociales notaran la ausencia de sus hijos en sus publicaciones, a diferencia de la frecuencia con la que comparte momentos con su hija menor. Ante ello, la chalaca decidió aclarar la situación a través de una dinámica de preguntas y respuestas, donde explicó que no obligará a sus hijos a exponerse. “Si ellos no desean más fotos no los debo obligar, y mucho menos tomarles fotos desprevenidos y subirlos sin que ellos lo quieran, tengo que respetar”, afirmó.

Mensaje de Melissa Klug. Foto: Instagram

Melissa Klug sorprende al contar que a sus hijos no les gusta salir en sus publicaciones

Durante la interacción con sus seguidores, Melissa Klug detalló que sus hijos Adriano, de 18 años, y Jeremy han tomado esta decisión de manera consciente. Según explicó, ambos prefieren mantener un perfil bajo y evitar la exposición pública en redes sociales, una postura que ella ha decidido respetar pese a lo que pueda implicar para su contenido. “Porque ya no les gusta tomarse fotos y tengo que aceptarlo”, expresó la empresaria.

La madre de Samahara Lobatón también dejó entrever que esta situación le genera cierta nostalgia, aunque entiende que es parte del crecimiento de sus hijos. Aun así, en una de sus recientes publicaciones compartió dos fotografías junto a ellos, lo que llamó la atención de sus seguidores. Cabe precisar que su hijo mayor suele mantener un perfil bajo sobre su vida personal, mientras que el menor aún se encuentra en etapa escolar, por lo que la exposición en redes es un tema sensible.

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