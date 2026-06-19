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Melissa Klug volvió a colocarse en el centro de la atención mediática tras brindar declaraciones sobre Jefferson Farfán y el reciente cumpleaños de su hijo menor. La empresaria sorprendió al revelar detalles del regalo enviado por el exfutbolista, lo que generó comentarios en redes sociales, más aún cuando la Foquita se encuentra en el ojo de la tormenta por su rol como padre.

Según lo expresado por 'La blanca de Chucuito' a través de sus historias de Instagram, el obsequio finalmente llegó el miércoles 17 de junio, aunque no habría sido el solicitado por el menor. Este detalle fue el que llamó la atención, ya que la empresaria dejó entrever cierta inconformidad respecto a la decisión tomada por el exjugador de la selección peruana.