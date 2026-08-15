HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Macarena Gastaldo revela cómo fue el beso que se dio con Gianluca Lapadula estando él casado: “Nunca me voy a olvidar”

La exchica reality Macarena Gastaldo volvió a recordar un episodio que protagonizó con el futbolista Gianluca Lapadula en 2021 y contó un detalle que hasta ahora no había olvidado.

Gianluca Lapadula está actualmente casado y tiene hijos con su esposa. Foto: Composición LR/YouTube/Instagram.
Gianluca Lapadula está actualmente casado y tiene hijos con su esposa. Foto: Composición LR/YouTube/Instagram.
Escuchar
Resumen
Compartir

Macarena Gastaldo volvió a hablar sobre el inesperado encuentro que tuvo con Gianluca Lapadula durante una reunión en 2021. La modelo argentina recordó el episodio en el programa 'Tiempo Muerto' y contó detalles de cómo se produjo el acercamiento con el delantero peruano, quien en aquel momento ya estaba casado.

La influencer explicó que inicialmente ni siquiera reconoció al futbolista, pues este se acercó mientras ella bailaba y llevaba puesta una mascarilla. La exchica reality aseguró que posteriormente se enteró de quién se trataba y que, durante la reunión, ambos terminaron dándose un beso.

PUEDES VER: ¡Es fiel! Macarena Gastaldo recalcula y se rectifica tras asegurar que Christian Cueva la buscó pese a su relación con Pamela Franco

lr.pe

Macarena Gastaldo recuerda cómo Lapadula se le acercó durante una reunión

Macarena Gastaldo relató que el encuentro ocurrió en 2021, durante una reunión en la que celebraba el triunfo de la selección argentina en la Copa América. Según contó, mientras se encontraba bailando, sintió que alguien se acercaba por detrás y comenzó a bailar con ella. Al voltearse, descubrió que se trataba de un hombre, aunque todavía no sabía que era Gianluca Lapadula.

"Nunca me voy a olvidar: en 2021 estaba en una reunión y veo que alguien viene por atrás y como que me baila. Yo pensé que era mi amiga, pero cuando me doy vuelta, siento que me pone una cara y es la cara de un hombre, y era él (Lapadula). Yo seguí bailando", relató la modelo.

PUEDES VER: Macarena Gastaldo responde fuerte a Christian Cueva por carta notarial: “Que se la meta por el…”

lr.pe

Macarena Gastaldo confirma que hubo un beso con Gianluca Lapadula

Durante la conversación, Macarena Gastaldo aseguró que aquella noche sí ocurrió un beso con el futbolista, aunque aseguró que no recuerda exactamente en qué momento se produjo. La argentina describió el episodio como un picolín y señaló que intenta reconstruir los detalles de aquella noche ocurrida hace varios años.

"Ahí bailamos y hubo un ‘picolín’ (beso), sí, pero no me acuerdo en qué momento, la verdad. Quiero atar cabos de 2021, el momento, pero yo creo que es parte de cada uno, que si uno está comprometido…", manifestó la modelo.

Al ser consultada directamente sobre si sabía que Lapadula estaba casado cuando ocurrió el episodio, la modelo respondió: "Sí, supongo que sí". En una entrevista anterior, Gastaldo había asegurado que el acercamiento fue iniciado por el futbolista y que entre ambos hubo únicamente "piquitos", descartando que se tratara de un beso con mayor intensidad.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Pamela Franco habla de Macarena Gastaldo tras rectificarse y admitir que Christian Cueva no la buscó: “No me originó ningún problema”

Pamela Franco habla de Macarena Gastaldo tras rectificarse y admitir que Christian Cueva no la buscó: “No me originó ningún problema”

LEER MÁS
¡Es fiel! Macarena Gastaldo recalcula y se rectifica tras asegurar que Christian Cueva la buscó pese a su relación con Pamela Franco

¡Es fiel! Macarena Gastaldo recalcula y se rectifica tras asegurar que Christian Cueva la buscó pese a su relación con Pamela Franco

LEER MÁS
Pamela Franco califica de "chistosada" carta notarial de Christian Cueva a Macarena Gastaldo y genera polémica: "No pongo las manos al fuego por nadie"

Pamela Franco califica de "chistosada" carta notarial de Christian Cueva a Macarena Gastaldo y genera polémica: "No pongo las manos al fuego por nadie"

LEER MÁS
“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

LEER MÁS
¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Qué pasó con Luren Márquez y por qué se le quitó la corona del Miss Universe Perú a 3 meses del Miss Universe 2026?

¿Qué pasó con Luren Márquez y por qué se le quitó la corona del Miss Universe Perú a 3 meses del Miss Universe 2026?

LEER MÁS
Sheyla Rojas revela el gesto del excongresista Joaquín Ramírez que la conquistó: "Hombres así no hay"

Sheyla Rojas revela el gesto del excongresista Joaquín Ramírez que la conquistó: "Hombres así no hay"

LEER MÁS
Actor Brando Gallesi acusa a excompañeros de hacerle brujería y de querer atentar contra su vida: “Si sigo vivo, es un milagro divino”

Actor Brando Gallesi acusa a excompañeros de hacerle brujería y de querer atentar contra su vida: “Si sigo vivo, es un milagro divino”

LEER MÁS
Paolo Guerrero pide disculpas y explica por qué siguió a Alondra García Miró en Instagram: "He estado experimentando actividad inusual"

Paolo Guerrero pide disculpas y explica por qué siguió a Alondra García Miró en Instagram: "He estado experimentando actividad inusual"

LEER MÁS
Ana Paula Consorte abandona Perú tras enterarse del 'acercamiento' entre Paolo Guerrero y Alondra García Miró

Ana Paula Consorte abandona Perú tras enterarse del 'acercamiento' entre Paolo Guerrero y Alondra García Miró

LEER MÁS
‘La Mackyna’ revela duro drama y confiesa que no puede tener hijos por el uso de anabólicos desde muy joven: “Siempre supe los riesgos”

‘La Mackyna’ revela duro drama y confiesa que no puede tener hijos por el uso de anabólicos desde muy joven: “Siempre supe los riesgos”

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 19.80
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025