Macarena Gastaldo revela cómo fue el beso que se dio con Gianluca Lapadula estando él casado: “Nunca me voy a olvidar”

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Macarena Gastaldo volvió a hablar sobre el inesperado encuentro que tuvo con Gianluca Lapadula durante una reunión en 2021. La modelo argentina recordó el episodio en el programa 'Tiempo Muerto' y contó detalles de cómo se produjo el acercamiento con el delantero peruano, quien en aquel momento ya estaba casado.

La influencer explicó que inicialmente ni siquiera reconoció al futbolista, pues este se acercó mientras ella bailaba y llevaba puesta una mascarilla. La exchica reality aseguró que posteriormente se enteró de quién se trataba y que, durante la reunión, ambos terminaron dándose un beso.

Macarena Gastaldo recuerda cómo Lapadula se le acercó durante una reunión

Macarena Gastaldo relató que el encuentro ocurrió en 2021, durante una reunión en la que celebraba el triunfo de la selección argentina en la Copa América. Según contó, mientras se encontraba bailando, sintió que alguien se acercaba por detrás y comenzó a bailar con ella. Al voltearse, descubrió que se trataba de un hombre, aunque todavía no sabía que era Gianluca Lapadula.

"Nunca me voy a olvidar: en 2021 estaba en una reunión y veo que alguien viene por atrás y como que me baila. Yo pensé que era mi amiga, pero cuando me doy vuelta, siento que me pone una cara y es la cara de un hombre, y era él (Lapadula). Yo seguí bailando", relató la modelo.

Macarena Gastaldo confirma que hubo un beso con Gianluca Lapadula

Durante la conversación, Macarena Gastaldo aseguró que aquella noche sí ocurrió un beso con el futbolista, aunque aseguró que no recuerda exactamente en qué momento se produjo. La argentina describió el episodio como un picolín y señaló que intenta reconstruir los detalles de aquella noche ocurrida hace varios años.

"Ahí bailamos y hubo un ‘picolín’ (beso), sí, pero no me acuerdo en qué momento, la verdad. Quiero atar cabos de 2021, el momento, pero yo creo que es parte de cada uno, que si uno está comprometido…", manifestó la modelo.

Al ser consultada directamente sobre si sabía que Lapadula estaba casado cuando ocurrió el episodio, la modelo respondió: "Sí, supongo que sí". En una entrevista anterior, Gastaldo había asegurado que el acercamiento fue iniciado por el futbolista y que entre ambos hubo únicamente "piquitos", descartando que se tratara de un beso con mayor intensidad.