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Stephanie Cayo sorprendió al hablar por primera vez sobre el inicio de su relación con Alejandro Sanz. La actriz peruana reveló que su historia con el cantante español comenzó muchos años atrás, incluso antes de la etapa en la que compartió su vida con el empresario estadounidense Chad Campbell.

En 2018, la menor de las hermanas Cayo se casó con Campbell a los 29 años, en una boda religiosa celebrada por todo lo alto en Cartagena de Indias. Aquella unión, fruto de un romance iniciado en Nueva York, se mantuvo hasta 2021 y hoy es parte del pasado que ella misma recordó al contar cómo se cruzaron sus caminos con el intérprete de 'Corazón partío'.

Stephanie Cayo cuenta que su relación con Alejandro Sanz comenzó antes de su primer matrimonio

La revelación de Stephanie Cayo se produjo en una entrevista para la revista española ¡HOLA!, publicada pocos días después de las vacaciones de verano que compartió con Alejandro Sanz y los hijos del cantante en Mallorca. Ante el medio, la actriz admitió que su vínculo con el cantautor comenzó antes de su boda con Chad Campbell. Sin embargo, precisó que primero fueron conocidos y luego entablaron una amistad. “Hace muchos años. Antes de que yo me casara ya nos conocíamos. Después de mucho tiempo, se fue construyendo una amistad muy bonita y respetuosa. Todo se dio de manera muy natural y tranquila”, declaró.

Aunque no compartió detalles más específicos sobre cómo progresó su relación, sí comentó que lo admiraba como artista desde antes y luego lo conoció como persona. Así, explicó que el proceso fue largo y siempre desde el respeto, hasta que surgió una relación amorosa que confirmaron a inicios de 2026. “Siempre admiré mucho su obra y con el tiempo fui conociéndolo más como persona. Todo se fue dando de manera muy natural, desde la amistad y con muchísimo respeto. Tomó mucho tiempo, es lo que quiero decir”, agregó.

En la misma entrevista, la menor de las hermanas Cayo reveló que aún mantiene comunicación con Chad Campbell, con quien, más allá de su divorcio, conserva un fuerte vínculo de cariño. “Mi exesposo y yo todavía nos llamamos. Él me cuenta de su novia y yo le cuento; o sea, nos adoramos”, admitió.