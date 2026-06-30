Tras perder demanda de Jefferson Farfán, Magaly Medina fue sentenciada a pagar una fuerte indemnización y a realizar servicio comunitario. | Foto: composición LR/ATV

Tras perder demanda de Jefferson Farfán, Magaly Medina fue sentenciada a pagar una fuerte indemnización y a realizar servicio comunitario. | Foto: composición LR/ATV

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Magaly Medina regresó de Cajamarca con una energía renovada. Su visita a Chota, en el marco de la Feria San Juan Bautista, se convirtió en un verdadero baño de popularidad: aplausos, fotos y muestras de afecto que la conductora recibió con entusiasmo. En medio de la tensión mediática y legal que mantiene con Jefferson Farfán, la periodista encontró en ese público un recordatorio de por qué sigue en televisión pese a las presiones.

El lunes 29 de junio, al iniciar ‘Magaly TV, la firme’, la conductora compartió su experiencia y dejó frases que rápidamente se interpretaron como una indirecta hacia el exfutbolista.

Magaly Medina lanza contundente mensaje tras acogida en Chota

Con evidente emoción, Magaly expresó su gratitud hacia los ciudadanos de Chota tras volver a la conducción de su programa de espectáculos. “Quiero agradecer el cariño de la gente de Chota, de la gente de Cajamarca. Realmente ha sido conmovedor sentir el cariño de la gente. No sé cómo pagarles. Los llevo en el corazón”, manifestó.

La popular ‘Urraca’ explicó que esas muestras de afecto le recuerdan la razón por la que continúa en televisión, incluso frente a procesos judiciales. “Tantas muestras de cariño me han recordado por qué hago este trabajo, por qué tengo que soportar hostigamiento, acoso, insultos, juicios, cartas notariales y todo tipo de amenazas. Pocas veces puedo viajar por el interior por el gran cariño que me dan. A veces me impide hacer turismo”, sentenció.

La frase resonó en medio de la disputa con Jefferson Farfán, quien la demandó por difundir imágenes privadas en 2019, vinculadas a su entonces pareja Yahaira Plasencia. La justicia ordenó que la periodista de espectáculos le pague una impresionante indemnización y cumpla con trabajo comunitario. Sin embargo, el exfutbolista ha cuestionado públicamente si la conductora cumple con esas jornadas.