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Ana Paula Consorte abandona Perú tras enterarse del 'acercamiento' entre Paolo Guerrero y Alondra García Miró

Ana Paula Consorte dejó de seguir a Paolo Guerrero y apareció en Brasil en medio de la polémica generada por la actividad del futbolista en Instagram y su vínculo con Alondra García Miró.

Paolo Guerrero aseguró que su cuenta de Instagram fue hackeada. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/'X'
Paolo Guerrero aseguró que su cuenta de Instagram fue hackeada. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/'X'
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Ana Paula Consorte volvió a estar en el centro de la atención pública luego de que Paolo Guerrero fuera relacionado nuevamente con Alondra García Miró. La controversia surgió después de que se difundiera que el delantero de Alianza Lima seguía a su expareja en Instagram y había compartido una de sus últimas publicaciones, situación que generó numerosas reacciones en redes sociales.

En medio de este escenario, la brasileña tomó distancia del futbolista peruano en la plataforma digital y dejó de seguirlo. Poco después, la modelo compartió imágenes desde Porto Alegre, Brasil, donde se mostró en la avenida Carlos Gomes y escribió Amo tanto.

Ana Paula Consorte se luce en Brasil.

Ana Paula Consorte se luce en Brasil.

PUEDES VER: Ana Paula Consorte toma drástica medida contra Paolo Guerrero tras enterarse de que volvió a seguir a Alondra García Miró

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Ana Paula Consorte reaparece en Brasil tras polémica por Paolo Guerrero

La presencia de Ana Paula Consorte en Brasil ocurrió mientras aumentaban los comentarios sobre una posible nueva crisis sentimental con Paolo Guerrero. La pareja había retomado su vínculo recientemente, por lo que la actividad atribuida al futbolista en Instagram generó especial interés entre sus seguidores.

La situación tomó mayor relevancia cuando se conoció que también dejó de seguir al padre de sus hijos en Instagram. El 'Depredador', por su parte, también dejó de seguir a la empresaria brasileña en dicha plataforma. Las acciones de ambos fueron interpretadas como una señal de distanciamiento y alimentaron los rumores sobre una eventual separación.

En paralelo, la influencer publicó contenido desde Porto Alegre, Brasil. En una de las imágenes difundidas desde la avenida Carlos Gomes, la influencer escribió Amo tanto, sin brindar mayores detalles sobre los motivos de su viaje ni confirmar públicamente que su desplazamiento estuviera relacionado con la controversia protagonizada por Paolo Guerrero y Alondra García Miró.

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Paolo Guerrero asegura que su cuenta de Instagram fue hackeada

Mientras crecían las especulaciones, Paolo Guerrero emitió un comunicado para explicar las actividades inusuales registradas en sus cuentas de Instagram y Facebook. El delantero sostuvo que ambas plataformas habían sufrido accesos no autorizados durante los siete días previos a la controversia.

"Quiero informarles que mis cuentas de Facebook e Instagram sufrieron tres accesos no autorizados durante los últimos siete días", señaló Paolo Guerrero en su pronunciamiento. El futbolista también indicó que algunos usuarios habían recibido solicitudes de amistad, likes, comentarios y reposteos que no correspondían a acciones realizadas por él.

Con esta declaración, Guerrero se deslindó de la publicación de Alondra García Miró que había provocado la controversia y negó implícitamente que dicho contenido representara un acercamiento personal hacia su expareja. Además, pidió disculpas a quienes pudieron verse afectados por las actividades registradas en sus perfiles.

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