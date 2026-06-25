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Thamara Gómez, reconocida exponente de cumbia y una de las voces más queridas del género en el Perú, sorprendió al anunciar su incursión en la política. La artista de 27 años, recordada por su paso por Corazón Serrano, decidió postular a un importante puesto en el Gobierno Regional de Piura.

La cumbiambera postula al cargo de vicegobernadora regional en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. De acuerdo con la información presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), figura en la lista del Movimiento Independiente Fuerza Regional, liderado por el exgobernador Servando García.

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Thamara Gómez postula al cargo de vicegobernadora del Gobierno Regional de Piura

La cantante, quien nació en la provincia de Sullana, alcanzó notoriedad a nivel nacional tras su paso por Corazón Serrano, donde interpretó conocidos temas de la cumbia sanjuanera como 'Es tarde para amarnos' y 'Cómo se olvida', y se consolidó como una de las voces juveniles más populares del género. Posteriormente, continuó su carrera musical en otros grupos, y su etapa más reciente fue en Son del Duke desde agosto de 2025.

Su incursión en la política ha generado atención mediática debido al cambio de rumbo en su carrera artística. Según la documentación oficial presentada ante el JNE, consignó contar únicamente con estudios de educación básica regular y no registrar experiencia previa en cargos de elección popular ni militancia partidaria, lo que ha sido motivo de debate en redes sociales.

Reacciones y defensa de Thamara Gómez ante críticas por su candidatura en Piura

La candidatura de la cantante ha generado opiniones divididas entre los residentes de Piura, donde algunos han cuestionado su falta de trayectoria política. Sin embargo, también han surgido voces en defensa de la artista, que rechazan los ataques dirigidos contra su postulación al cargo regional.

En ese contexto, la candidata al Consejo Regional por la misma agrupación, Kelly Morillas, salió en respaldo de la excantante de Corazón Serrano. “Quiero expresar mi más enérgico rechazo ante los ataques machistas, misóginos y discriminatorios vertidos contra nuestra candidata a vicegobernadora regional, Thamara Gómez. Pretender descalificar a una persona por ser cantante de cumbia no solo es un acto de soberbia, sino también una afrenta contra nuestra cultura popular. Ninguna profesión honesta disminuye el derecho ciudadano de participar en la vida política”, manifestó.