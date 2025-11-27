Mackeily Luján es considerada uno de los rostros más bellos de la cumbia peruana. La integrante de La bella luz se presentó junto a su grupo en el programa de ‘Magaly TV: la firme’ donde admitió que mantiene una relación con Dimas Ysla, integrante La Gran Orquesta Internacional y conocido por haber sido pareja de Thamara Gómez, exestrella de Corazón Serrano.

“Estoy enamorada”, confesó en vivo la joven de 23 años ante la pregunta de Magaly Medina, quien fiel a su estilo, terminó por confirmar el romance que venía siendo un rumor en la farándula peruana desde inicios de año.

Mackeily Luján le confiesa a Magaly que mantiene un noviazgo con Dimas Ysla

La bella luz, con Mackeily Luján como una de sus figuras, se presentó en el set de Magaly Medina. Allí, la polémica conductora decidió ir al grano y consultó a la llamada ‘muñequita de porcelana’. “¿Mackeily, es cierto que tienes novio?”. La cantante respondió que sí, aunque sin mencionar de quién se trataba. “Yo estoy enamorada, como siempre lo he dicho”, señaló de manera tímida.

Sin embargo, la ‘urraca’ repreguntó, “¿Es cierto que es de uno de La Gran Orquesta, me han dicho que de Dimas?”. Entre risas y algo nerviosa, Mackeily no tuvo más opción que admitirlo. “Ahh, cómo averiguan. Bueno, sí es verdad”, declaró la cantante de cumbia.

Dimas Ysla, cantante de La Gran Orquesta Internacional. Foto: Instagram.

El romance entre Mackeily Luján y Dimas Ysla era un fuerte rumor en el ambiente de la cumbia peruana. Pero ninguno de los dos lo había confirmado hasta el miércoles 27, cuando la integrante de La bella luz decidió admitirlo.

¿Quién es Dimas Ysla y por qué terminó su relación con Thamara Gómez?

Dimas Ysla nació en el año 1991 y en el 2014 ingresó al grupo La Gran Orquesta Internacional, liderado por Christian Domínguez. El músico fue el primer novio de Thamara Gómez, cuando ella era una de las figuras de Corazón Serrano con apenas 15 años, mientras que él tenía 23.

Justamente a esa edad, la revista de ‘Magaly TV; la firme’ los ampayó juntos, aunque en ese entonces no oficializaron su relación. Años después, la cantante admitió que sí tuvo un romance con él, pero nunca se animó a revelar el motivo de la ruptura. En la actualidad, él sigue en La Gran Orquesta, mientras que ella forma parte de Son del Duke