Espectáculos

Mackeily Luján, de la Bella Luz, impacta al confesar su relación con exnovio de Thamara Gómez: “Estoy enamorada”

La integrante de La Bella Luz, conocida como ‘La muñequita de porcelana’, admitió ante Magaly Medina que mantiene una relación con Dimas Ysla, cantante de La Gran Orquesta Internacional. 

Mackeily Lujan cuenta con 23 años y anteriormente formó parte del grupo Papillon. Foto: Composición LR/Instagram.
Mackeily Lujan cuenta con 23 años y anteriormente formó parte del grupo Papillon. Foto: Composición LR/Instagram.

Mackeily Luján es considerada uno de los rostros más bellos de la cumbia peruana. La integrante de La bella luz se presentó junto a su grupo en el programa de ‘Magaly TV: la firme’ donde admitió que mantiene una relación con Dimas Ysla, integrante La Gran Orquesta Internacional y conocido por haber sido pareja de Thamara Gómez, exestrella de Corazón Serrano.

“Estoy enamorada”, confesó en vivo la joven de 23 años ante la pregunta de Magaly Medina, quien fiel a su estilo, terminó por confirmar el romance que venía siendo un rumor en la farándula peruana desde inicios de año.

PUEDES VER: Dimas Ysla, exnovio de Thamara Gómez, grita su amor por cantante de La Bella Luz

lr.pe

Mackeily Luján le confiesa a Magaly que mantiene un noviazgo con Dimas Ysla

La bella luz, con Mackeily Luján como una de sus figuras, se presentó en el set de Magaly Medina. Allí, la polémica conductora decidió ir al grano y consultó a la llamada ‘muñequita de porcelana’. “¿Mackeily, es cierto que tienes novio?”. La cantante respondió que sí, aunque sin mencionar de quién se trataba. “Yo estoy enamorada, como siempre lo he dicho”, señaló de manera tímida.

Sin embargo, la ‘urraca’ repreguntó, “¿Es cierto que es de uno de La Gran Orquesta, me han dicho que de Dimas?”. Entre risas y algo nerviosa, Mackeily no tuvo más opción que admitirlo.  “Ahh, cómo averiguan. Bueno, sí es verdad”, declaró la cantante de cumbia.

Dimas Ysla, cantante de La Gran Orquesta Internacional. Foto: Instagram.

Dimas Ysla, cantante de La Gran Orquesta Internacional. Foto: Instagram.

El romance entre Mackeily Luján y Dimas Ysla era un fuerte rumor en el ambiente de la cumbia peruana. Pero ninguno de los dos lo había confirmado hasta el miércoles 27, cuando la integrante de La bella luz decidió admitirlo.

PUEDES VER: La Bella Luz presenta a sus dos nuevas voces tras renuncia masiva: ¿quiénes son y en qué otras orquestas estuvieron?

lr.pe

¿Quién es Dimas Ysla y por qué terminó su relación con Thamara Gómez?

Dimas Ysla nació en el año 1991 y en el 2014 ingresó al grupo La Gran Orquesta Internacional, liderado por Christian Domínguez. El músico fue el primer novio de Thamara Gómez, cuando ella era una de las figuras de Corazón Serrano con apenas 15 años, mientras que él tenía 23.

Justamente a esa edad, la revista de ‘Magaly TV; la firme’ los ampayó juntos, aunque en ese entonces no oficializaron su relación. Años después, la cantante admitió que sí tuvo un romance con él, pero nunca se animó a revelar el motivo de la ruptura. En la actualidad, él sigue en La Gran Orquesta, mientras que ella forma parte de Son del Duke

Magaly Medina y María Pía Copello serán las madrinas de La Bella Luz y mostrarán sus pasos prohibidos en el Parque Lloque Yupanqui

Magaly Medina y María Pía Copello serán las madrinas de La Bella Luz y mostrarán sus pasos prohibidos en el Parque Lloque Yupanqui

Baruj Ocharán ganó casting nacional de La Bella Luz en 'Mande quien mande': así canta el nuevo integrante del grupo cumbiambero

Baruj Ocharán ganó casting nacional de La Bella Luz en ‘Mande quien mande’: así canta el nuevo integrante del grupo cumbiambero

Stiven Franco de La Bella Luz causa furor al mostrar su entrenamiento vocal corriendo: "Talento de sobra"

Stiven Franco de La Bella Luz causa furor al mostrar su entrenamiento vocal corriendo: "Talento de sobra"

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

Trabajadora del hermano de Alejandra Baigorria sorprende al revelar cómo la trata: "Me siento afortunada"

Trabajadora del hermano de Alejandra Baigorria sorprende al revelar cómo la trata: “Me siento afortunada”

¡Vuelve a Lima! Milett Figueroa reaparece en la TV con nuevo emprendimiento tras la crisis económica y familiar de Marcelo Tinelli

¡Vuelve a Lima! Milett Figueroa reaparece en la TV con nuevo emprendimiento tras la crisis económica y familiar de Marcelo Tinelli

Alejandra Baigorria sorprende al reunir a sus padres y les regala un lujoso viaje a Europa: "Se les honra en vida"

Alejandra Baigorria sorprende al reunir a sus padres y les regala un lujoso viaje a Europa: “Se les honra en vida”

Natalie Vértiz festeja que su nana obtuvo la visa y anuncia que se la llevará al extranjero: "Habemus vacaciones"

Natalie Vértiz festeja que su nana obtuvo la visa y anuncia que se la llevará al extranjero: “Habemus vacaciones”

Karina Rivera se quiebra al hablar de su salida de la TV y ver a María Pía Copello con su programa: "Caí al piso y lloré a mares"

Karina Rivera se quiebra al hablar de su salida de la TV y ver a María Pía Copello con su programa: “Caí al piso y lloré a mares”

Melcochita sorprende al revelar detalles de un show privado a Pablo Escobar: "Si le decía que cantaba mal, me convertía en ducha"

Melcochita sorprende al revelar detalles de un show privado a Pablo Escobar: "Si le decía que cantaba mal, me convertía en ducha"

