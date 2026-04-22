Pedro Crisanto, originario de Catacaos, ganó la gala decisiva, mientras que Ángel Condo quedó como el segundo finalista tras un estrecho duelo. Foto: Facebook/Son del Duke | Foto: Facebook/Son del Duke

Pedro Crisanto, originario de Catacaos, ganó la gala decisiva, mientras que Ángel Condo quedó como el segundo finalista tras un estrecho duelo. Foto: Facebook/Son del Duke | Foto: Facebook/Son del Duke

Este miércoles 22 de abril se vivió la gran final del casting que organizó Son del Duke y 'Mande quien mande' para encontrar a su nuevo cantante masculino. Tras varias semanas de competencia, Pedro Crisanto, Alex Gavidia y Ángel Condo fueron los elegidos para enfrentarse en la gala decisiva. El primer clasificado de la gala fue Pedro Crisanto, natural de Catacaos (Piura).

Como el jurado no se puso de acuerdo para elegir al segundo finalista, Alex Gavidia, de Villa María del Triunfo, y Ángel Condo, de Puente Piedra, tuvieron que volver a cantar. Después de varios segundos de suspenso, Alex se despidió de la competencia, pero no se fue con las manos vacías. Le dieron un premio de S/500.

Pedro Crisanto y Ángel Condo: uno de ellos fue el ganador

Después de varias semanas del concurso 'Buscando a la nueva voz masculina de Son del Duke

Aunque los nervios se apoderaron de ellos, Pedro Crisanto y Ángel Condo lograron mostrar su talento. El chico de Puente Piedra y Pedro Loli cantaron 'El teléfono' e hicieron bailar al público y a los integrantes de Son del Duke. Mientras que el piurano y Thony Valencia emocionaron con el tema 'Me olvidé de tu amor'.

Antes de que se diera a conocer al ganador, Laura Huarcayo, conductora de 'Mande quien mande', contó que el ganador del casting masculino iba a tener un contrato asegurado por seis meses. Asimismo, la presentadora de televisión sorprendió al anunciar que los encargados de elegir al nuevo integrante de la agrupación norteña iban a ser los miembros de la orquesta.

Pedro Crisanto venció a Ángel Condo en la gran final

Los integrantes de Son del Duke tuvieron la gran responsabilidad de elegir a su nuevo compañero. Mientras que Thamara Gomez, Ronald Reque y Nickol Sinchi eligieron a Pedro Crisanto; Jennifer Cirilo, Alondra Cenegal y Ana Claudia Urbina votaron a favor de Ángel Condo.

Por otro lado, Mirella Campos, la última cantante en llegar a Son del Duke, tuvo en sus manos la decisión decisiva, ya que hubo un empate en votos. Finalmente, la intérprete cumbiambera eligió a Pedro Crisanto, quien se llevó S/2.000 de premio.