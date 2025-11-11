Toma postura. Thamara Gómez generó una ola de comentarios en redes sociales tras compartir un clip donde Leslye Águila, su excompañera en 'Corazón Serrano', señala que actualmente muchas artistas ya tienen todo servido y no lo valoran. Aunque ninguna mencionó nombres, sus declaraciones fueron interpretadas como una referencia a la reciente renuncia masiva de los exintegrantes de 'Son del Duke'.

Gómez, actual vocalista de la agrupación chiclayana, respaldó lo dicho por Águila y sostuvo que "las nuevas generaciones" de la cumbia no entienden el sacrificio que implica construir una carrera musical. "Este camino de la música no es fácil, si supieran por todo lo que hemos pasado", escribió en una historia de Instagram.

¿Qué dijo Lesly Águila?

La integrante de 'Corazón Serrano' fue consultada por la salida de Ale Seijas, Kassandra Chanamé y Jairo Campos. En declaraciones para 'El reventonazo de la chola', Lesly Águila indicó: “Tal vez algunas personas no lo compartan, pero hay muchas artistas en la actualidad que ya tienen todo servido, y a veces, no valoran el hecho de tener un trabajo estable. Más que todo de tener salud".

Para la cantante de 31 años, es parte del proceso artístico pasar hambre y frío antes de ganar un nombre en la competitiva escena de la cumbia peruana.

Exintegrantes de 'Son del Duke' se pronuncian tras renuncia

Ale Seijas, Kassandra Chanamé y Jairo Campos, mejor conocido como 'El santeño', aseguraron que su renuncia se debió a malos tratos durante una gira por Europa. Según relataron los artistas, pasaron largas horas de espera, falta de alimentación, noches de frío, perdidas de dinero y equipaje.

No obstante, el caso tomó un nuevo rumbo cuando Janet Barboza reveló que la nueva agrupación 'Amor rebelde', de la que hoy forman parte los exintegrantes de 'Son del Duke', fue registrada desde hace dos meses. “Salir ahora a llorar en el programa de la Chola, como lo hizo una de las jóvenes, cuando ya tenían el nombre registrado. Oportunismo puro y duro”, agregó la presentadora de TV.