Espectáculos

Thamara Gómez envió indirecta a excompañeras de 'Son del Duke': "Este camino de la música no es fácil"

Thamara Gómez respaldó las declaraciones de su antigua compañera Leslye Águila, quien aseguró que ser cantante es una carrera que requiere muchos sacrificios.

Thamara Gómez respalda declaraciones de Leslye Águila. Foto / Composición: LR
Thamara Gómez respalda declaraciones de Leslye Águila. Foto / Composición: LR

Toma postura. Thamara Gómez generó una ola de comentarios en redes sociales tras compartir un clip donde Leslye Águila, su excompañera en 'Corazón Serrano', señala que actualmente muchas artistas ya tienen todo servido y no lo valoran. Aunque ninguna mencionó nombres, sus declaraciones fueron interpretadas como una referencia a la reciente renuncia masiva de los exintegrantes de 'Son del Duke'.

Gómez, actual vocalista de la agrupación chiclayana, respaldó lo dicho por Águila y sostuvo que "las nuevas generaciones" de la cumbia no entienden el sacrificio que implica construir una carrera musical. "Este camino de la música no es fácil, si supieran por todo lo que hemos pasado", escribió en una historia de Instagram.

EL PODER OCULTO DEL TAROT EGIPCIO CON ALESSANDRA BARESSI | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: La picante pregunta sobre Thamara Gómez que evitó Milena Zárate en 'El valor de la verdad' 2025: fue salvada por el botón rojo

¿Qué dijo Lesly Águila?

La integrante de 'Corazón Serrano' fue consultada por la salida de Ale Seijas, Kassandra Chanamé y Jairo Campos. En declaraciones para 'El reventonazo de la chola', Lesly Águila indicó: “Tal vez algunas personas no lo compartan, pero hay muchas artistas en la actualidad que ya tienen todo servido, y a veces, no valoran el hecho de tener un trabajo estable. Más que todo de tener salud".

Para la cantante de 31 años, es parte del proceso artístico pasar hambre y frío antes de ganar un nombre en la competitiva escena de la cumbia peruana.

PUEDES VER: Thamara Gómez debuta en Son del Duke con éxitos de Corazón Serrano y usuarios reaccionan: 'Eso sí es venganza'

Exintegrantes de 'Son del Duke' se pronuncian tras renuncia

Ale Seijas, Kassandra Chanamé y Jairo Campos, mejor conocido como 'El santeño', aseguraron que su renuncia se debió a malos tratos durante una gira por Europa. Según relataron los artistas, pasaron largas horas de espera, falta de alimentación, noches de frío, perdidas de dinero y equipaje.

No obstante, el caso tomó un nuevo rumbo cuando Janet Barboza reveló que la nueva agrupación 'Amor rebelde', de la que hoy forman parte los exintegrantes de 'Son del Duke', fue registrada desde hace dos meses. “Salir ahora a llorar en el programa de la Chola, como lo hizo una de las jóvenes, cuando ya tenían el nombre registrado. Oportunismo puro y duro”, agregó la presentadora de TV.

La picante pregunta sobre Thamara Gómez que evitó Milena Zárate en 'El valor de la verdad': fue salvada por el botón rojo

Milena Zárate enfurece con su invitada por apretar el botón rojo tras insólita pregunta sobre Thamara Gómez: “¿No entiendo por qué presionaste?”

Thamara Gómez revela que volvió a romper con cómico Álvaro Aurora tras unirse a Son del Duke: “Le deseo todo lo mejor”

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Maju Mantilla comparte emotivo mensaje a su hija menor con Gustavo Salcedo: "Desde el cielo mi mami la acompaña"

Natalia Salas bromea y hace curioso pedido a los invitados de su boda: “No manden adornitos, yapéenme”

'Loco' Vargas enfrenta a Christian Domínguez y lo manda a asumir sus infidelidades: "Hay que apechugar"

Gisela Valcárcel protagoniza tenso momento con reportero de 'Amor y fuego': "Si te da vergüenza, dime de dónde eres"

La Uchulú revela el alto precio en dólares que pagará para operarse la voz en Colombia: "Tengo que ahorrar"

Josimar no calla más contra su 'prima' y amenaza con denunciarla: "Te voy a meter presa, muestra todo lo que tú hablas"

