La integrante de Son del Duke, Thamara Gómez, explicó cuál fue la principal razón que la alejó de los conciertos de la agrupación por varias semanas. Por medio de su cuenta de TikTok, la cantante se dirigió a sus fanáticos para revelar que actualmente vive unos de los momentos más difíciles, pues su madre atraviesa un delicado proceso médico.

Gómez conmovió al sostener que durante su ausencia de los escenarios estuvo cuidándola y acompañándola en sus exámenes de salud. Asimismo, pidió a sus seguidores orar por su progenitora debido a que aún le falta realizarse un examen muy importante y está a la expectativa de que todo salga bien.

"Ya voy a asistir a los eventos. He estado pasando por momentos muy difíciles, gracias a Dios mi mamita se encuentra bien solo le falta un examen. Roguemos a Dios que no salga nada malo, es el último examen que le van a sacar. Les pido a todos que oren por mi mamá", expresó.

Thamara Gómez comparte experiencia en el hospital junto a su madre

La intérprete de 'Díganle' utilizó el momento para compartir un sentido mensaje sobre su experiencia dentro del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) evidenciado que atraviesa una situación complicada en su vida personal. De igual manera, volvió a pedir buenos deseos para los resultados de su madre.

"Estar en el hospital INEN es muy sacrificado, de verdad, mis respetos. Cada vez que ingreso me da mucha nostalgia ver mucha gente enferma, mucha gente mal. (...) Les pido a todos ustedes que oren por mi mamá, solo le falta un examen que nos tienen que entregar", indicó.

Habla de su contrato con el grupo de cumbia

A pesar de que explicó que la verdadera razón de su alejamiento de los conciertos fue por la salud de su madre, Gómez también reveló que su contrato con Son del Duke culminó el pasado 4 de febrero. Sin embargo, sostuvo que ya conversó sobre ello con las principales cabezas de la orquesta de cumbia.

"También el tema de mi contrato que se terminó el 4 de febrero. ¿Se acuerdan que dije que tenía un contrato indefinido? pues no, fue parte del furor del momento, y bueno, estuve hablando con don Arce y todo, pero más fue por mi mamá", dijo. Cabe indicar que la cantante volvió a presentarse recientemente junto a Son del Duke.