HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Thamara Gómez revela el delicado motivo que la ausentó de los shows de Son del Duke: "Les pido que oren"

La cantante de cumbia señaló que estuvo acompañando a su madre, quien lleva un proceso complicado de salud, y pidió a sus seguidores buenos deseos para los exámenes médicos.

Thamara Gómez compartió estado de salud de su mamá en redes sociales. Foto: Composición LR/TikTok.
Thamara Gómez compartió estado de salud de su mamá en redes sociales. Foto: Composición LR/TikTok.

La integrante de Son del Duke, Thamara Gómez, explicó cuál fue la principal razón que la alejó de los conciertos de la agrupación por varias semanas. Por medio de su cuenta de TikTok, la cantante se dirigió a sus fanáticos para revelar que actualmente vive unos de los momentos más difíciles, pues su madre atraviesa un delicado proceso médico.

Gómez conmovió al sostener que durante su ausencia de los escenarios estuvo cuidándola y acompañándola en sus exámenes de salud. Asimismo, pidió a sus seguidores orar por su progenitora debido a que aún le falta realizarse un examen muy importante y está a la expectativa de que todo salga bien.

"Ya voy a asistir a los eventos. He estado pasando por momentos muy difíciles, gracias a Dios mi mamita se encuentra bien solo le falta un examen. Roguemos a Dios que no salga nada malo, es el último examen que le van a sacar. Les pido a todos que oren por mi mamá", expresó.

PUEDES VER: Thamara Gómez hace una pausa en Son del Duke tras complicación de salud: “Deberá permanecer en reposo”

lr.pe

Thamara Gómez comparte experiencia en el hospital junto a su madre

La intérprete de 'Díganle' utilizó el momento para compartir un sentido mensaje sobre su experiencia dentro del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) evidenciado que atraviesa una situación complicada en su vida personal. De igual manera, volvió a pedir buenos deseos para los resultados de su madre.

"Estar en el hospital INEN es muy sacrificado, de verdad, mis respetos. Cada vez que ingreso me da mucha nostalgia ver mucha gente enferma, mucha gente mal. (...) Les pido a todos ustedes que oren por mi mamá, solo le falta un examen que nos tienen que entregar", indicó.

PUEDES VER: Thamara Gómez vive momento incómodo en programa de la Chola Chabuca al mostrarle fotos junto a Álvaro Aurora: “Hemos terminado”

lr.pe

Habla de su contrato con el grupo de cumbia

A pesar de que explicó que la verdadera razón de su alejamiento de los conciertos fue por la salud de su madre, Gómez también reveló que su contrato con Son del Duke culminó el pasado 4 de febrero. Sin embargo, sostuvo que ya conversó sobre ello con las principales cabezas de la orquesta de cumbia.

"También el tema de mi contrato que se terminó el 4 de febrero. ¿Se acuerdan que dije que tenía un contrato indefinido? pues no, fue parte del furor del momento, y bueno, estuve hablando con don Arce y todo, pero más fue por mi mamá", dijo. Cabe indicar que la cantante volvió a presentarse recientemente junto a Son del Duke.

Notas relacionadas
Thamara Gómez hace una pausa en Son del Duke tras complicación de salud: “Deberá permanecer en reposo”

Thamara Gómez hace una pausa en Son del Duke tras complicación de salud: “Deberá permanecer en reposo”

LEER MÁS
Mackeily Luján, de la Bella Luz, impacta al confesar su relación con exnovio de Thamara Gómez: “Estoy enamorada”

Mackeily Luján, de la Bella Luz, impacta al confesar su relación con exnovio de Thamara Gómez: “Estoy enamorada”

LEER MÁS
Thamara Gómez vive momento incómodo en programa de la Chola Chabuca al mostrarle fotos junto a Álvaro Aurora: “Hemos terminado”

Thamara Gómez vive momento incómodo en programa de la Chola Chabuca al mostrarle fotos junto a Álvaro Aurora: “Hemos terminado”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Tomate' Barraza habría tenido relación con la expareja de su primo 'Manzana': Andrea Muñoz revela chats y afirma que ya no la apoya con su hijo

'Tomate' Barraza habría tenido relación con la expareja de su primo 'Manzana': Andrea Muñoz revela chats y afirma que ya no la apoya con su hijo

LEER MÁS
Carlos Cacho elogia a Yahaira Plasencia como la más grande de la salsa y Daniela Darcourt responde: “Él tiene preferencia”

Carlos Cacho elogia a Yahaira Plasencia como la más grande de la salsa y Daniela Darcourt responde: “Él tiene preferencia”

LEER MÁS
Edu Baluarte y su historia con Corazón Serrano: de voz principal de la agrupación a sus dos sorpresivas salidas

Edu Baluarte y su historia con Corazón Serrano: de voz principal de la agrupación a sus dos sorpresivas salidas

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Thamara Gómez revela el delicado motivo que la ausentó de los shows de Son del Duke: "Les pido que oren"

Carlincatura del jueves 12 de febrero de 2026

ATU ofrece curso gratis para taxistas que incluye formación en inglés: así puedes inscribirte

Espectáculos

'Tomate' Barraza habría tenido relación con la expareja de su primo 'Manzana': Andrea Muñoz revela chats y afirma que ya no la apoya con su hijo

Edu Baluarte y su historia con Corazón Serrano: de voz principal de la agrupación a sus dos sorpresivas salidas

¿Cuántos años tienen las cantantes de Corazón Serrano en 2026? Mira sus edades actualizadas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Pedro Castillo le pide al Gobierno de Jerí requisar la celda de Vladimiro Montesinos y trasladarlo a Challapalca

Elecciones 2026: ONPE realizará este jueves 12 el sorteo para definir la ubicación de partidos en la cédula de votación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025