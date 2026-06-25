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Federico Salazar sorprende al participar en evento de motociclismo tras su nueva etapa de soltero: “Es un placer, pura adrenalina”

Tras su separación de Katia Condos, el periodista Federico Salazar sorprendió al participar en un evento de motociclismo de aventura, donde compartió su entusiasmo.

Federico Salazar sorprender al incursionar en deporte extremo. Foto: composición LR/América TV
Federico Salazar sorprender al incursionar en deporte extremo. Foto: composición LR/América TV
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Federico Salazar continúa disfrutando de nuevas experiencias tras iniciar una nueva etapa en su vida personal, luego de su separación de la actriz Katia Condos, con quien mantuvo una relación de más de 30 años. En los últimos meses, el conductor de 'América Noticias' se ha mostrado más activo en distintas actividades y recientemente sorprendió al participar de manera profesional en un importante evento de motociclismo realizado en el norte chico.

El periodista formó parte de la quinta edición del Motoraid Adventure, competencia que reunió a decenas de motociclistas durante el último fin de semana. Durante su participación, el presentador expresó el entusiasmo que siente por este deporte, que comenzó a practicar como aficionado hace aproximadamente dos años. “Al que le gusten las emociones, que venga. Somos un montón de motos, todos nos ayudamos. Es un placer, pura adrenalina, mucho mejor que las montañas rusas de Disney”, comentó para 'América Espectáculos'.

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Federico Salazar se consolida en el motociclismo de aventura

La presencia de Federico Salazar en el Motoraid Adventure llamó la atención de sus seguidores, que no estaban acostumbrados a verlo desenvolverse en este tipo de actividades fuera de la televisión. El conductor demostró su compromiso con el motociclismo al completar el exigente recorrido que se desarrolló entre Lima, Chancay y el distrito de Ihuarí, ubicado en la provincia de Huaral.

A lo largo de la jornada, el periodista se mostró cómodo y entusiasmado con cada etapa del trayecto. Durante sus declaraciones, también dejó una frase que reflejó la intensidad de la experiencia vivida. “Ya sé lo que se siente venir de la guerra”, afirmó entre risas.

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El evento reunió a numerosos aficionados y expertos del motociclismo, que recorrieron diversas rutas del norte chico en una actividad diseñada para poner a prueba sus habilidades sobre dos ruedas. Federico Salazar fue uno de los participantes más comentados de la jornada debido a su inesperada incursión en este deporte.

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