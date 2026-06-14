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Federico Salazar sorprendió a sus seguidores al sincerarse sobre el momento personal y físico que atraviesa a sus 65 años. El conductor de 'América Noticias' compartió en sus redes sociales que ha experimentado cambios importantes en su bienestar luego de iniciar clases de flexibilidad, una disciplina que, según explicó, le ha permitido sentirse más ligero y liberar tensiones acumuladas.

Sus declaraciones llegan en medio de una nueva etapa en su vida tras su separación de la actriz Katia Condos, con quien mantuvo una relación durante más de 30 años. A través de un video publicado en Instagram, el periodista compartió su experiencia. "He soltado esas cargas, en mi flexibilidad he encontrado mi cuerpo más libre y eso es lo que busco, libertad”, afirmó.

Federico Salazar revela el cambio físico que experimenta

El periodista decidió compartir con sus seguidores los beneficios que ha encontrado en esta nueva actividad física, la cual realiza bajo la supervisión de una instructora especializada. En las imágenes difundidas en sus redes sociales se le observa realizando distintos ejercicios orientados a mejorar la movilidad y la conexión con su cuerpo.

"Puede sonar cliché, mi cuerpo, pero no es solo mi cuerpo, sino es cómo conectas y cómo lo liberas de las cargas que lleva, porque yo llegué acá por una serie de temas de mi cuerpo y ahora me siento mucho más ligero", expresó el aún esposo de Katia Condos.

Durante su testimonio, la figura de 'América Noticias' explicó que los cambios no solo han sido físicos, sino también emocionales. "Siento que desde que llegué (a la escuela) era como un puño así y ahora, ya no es la mano abierta, pero así, estoy soltando y estoy llegando a cosas que yo no sabía que podía hacer y tener, porque eso te lo llevas para toda la vida", manifestó.

Federico Salazar habló sobre la prevención del cáncer de próstata

En un video compartido en sus redes sociales, el periodista reveló que atravesó una experiencia vinculada a la próstata y aprovechó la oportunidad para promover la importancia de los chequeos médicos preventivos entre los hombres.

"¿Sabías que en Perú cada año miles de hombres mueren debido al cáncer de próstata? Miles de hombres. Yo mismo tuve una experiencia al respecto", señaló el conductor. Sin embargo, poco después aclaró que actualmente se encuentra en buen estado de salud y que su intención era generar conciencia sobre una enfermedad que afecta a miles de personas.