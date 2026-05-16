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Federico Salazar revela plan de cita con Sol Carreño tras separación de Katia Condos, pero le hace advertencia: "Van a decir que eres la tercera"

El periodista Federico Salazar no dudó en hablar sobre su vínculo con Sol Carreño. “Ella también se separó. Somos dos separados viejos, viejos amigos", declaró tras su ruptura con Katia Condos.

Sol Carreño fue compañera de Federico Salazar en 'Primera Edición' antes que Verónica Linares.
Sol Carreño fue compañera de Federico Salazar en 'Primera Edición' antes que Verónica Linares. | Foto: composición LR/Instagram
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Federico Salazar sorprendió al hablar sobre sus planes con Sol Carreño en una reciente entrevista. Tras su mediática separación de Katia Condos, con quien compartió más de tres décadas de matrimonio, el periodista se muestra dispuesto a hablar con apertura sobre esta nueva etapa de soltería y ahora deja ver una faceta más íntima de su vida personal.

Durante la conversación, el comunicador reveló que planea reencontrarse con su excompañera de ‘Primera Edición’, con quien marcó a generaciones como dupla frente al noticiero matutino antes de la llegada de Verónica Linares. No obstante, confesó que le hizo una advertencia a su gran amiga, consciente de que dicho acercamiento podría ser interpretado como un vínculo amoroso en medio de las especulaciones que lo rodean actualmente.

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Federico Salazar habla sobre su próximo encuentro con Sol Carreño

El nombre de Sol Carreño apareció en la charla cuando Yank Talavera recordó a Federico Salazar que la icónica cortina musical de ‘Primera Edición’ se había vuelto viral en TikTok, con miles de usuarios que compartían su nostalgia al evocar las mañanas en que el noticiero los acompañaba antes de ir al colegio. Ante ello, Salazar evocó con satisfacción aquella “etapa tan linda” junto a su excompañera y reconoció que también se emociona al escuchar la melodía.

En ese marco, el exesposo de Katia Condos confirmó que mantiene comunicación con Carreño y que incluso tienen planes de reunirse pronto. “Hace poco estuvo de viaje. Ha pasado todo este tema electoral. Inmediatamente vamos a fijar una fecha para almorzar o algo”, comentó, dejando ver que el vínculo entre ambos sigue vigente más allá de la pantalla.

No obstante, reveló que le hizo una advertencia a su amiga periodista, consciente de que podrían surgir especulaciones si eran vistos juntos. “Aunque, claro, le digo: ‘Solo que te expones a que tomen una toma y van a decir que tú eres la tercera’”, señaló entre risas, aludiendo a posibles rumores de romance. Finalmente, aclaró que su relación con Carreño es de amistad y complicidad de muchos años. “Ella también se separó. Somos dos separados viejos. Perdón, viejos amigos (risas). Nos hemos divertido mucho con Sol y nos seguiremos divirtiendo, conversando mucho cuando tengamos la oportunidad de salir”, sentenció.

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