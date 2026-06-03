HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Keiko vs. Sánchez: ¿Las mujeres están en la agenda electoral? | Que No Se Te Olvide

Espectáculos

Federico Salazar impacta al confesar que es polígamo tras su ruptura con Katia Condos: “Me las llevo a todas”

Presentador de América Noticias, Federico Salazar, también se pronunció sobre la polémica en la que se le habría insinuado a Valeria Piazza en pleno noticiero.

Federico Salazar se presentó en el podcast 'La manada'. Foto: Composición LR/YouTube/Instagram.
Federico Salazar se presentó en el podcast 'La manada'. Foto: Composición LR/YouTube/Instagram.
Escuchar
Resumen
Compartir

Federico Salazar continúa dando de qué hablar tras su ruptura con Katia Condos, luego de 30 años de relación. El presentador de noticias fue invitado al pódcast 'La manada', donde habló sobre aspectos poco conocidos de su faceta como periodista de América Televisión.

Sin embargo, durante la conversación, le consultaron qué compañera de conducción prefiere en el canal. Ante ello, Federico afirmó que es “polígamo” y que “se las lleva a todas”, comentario que generó revuelo entre los conductores del espacio: Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe’.

PUEDES VER: Federico Salazar lapida a Keiko Fujimori y Fuerza Popular y asegura que hicieron un "desastre" en el Congreso: "Destruyó este país"

lr.pe

Federico Salazar aclara comentario sobre la poligamia tras separarse de Katia Condos

Luego de afirmar que era “polígamo”, Federico Salazar quiso aclarar sus declaraciones tras el escándalo que hubo en el set por su confesión. El periodista, de 63 años, explicó que no se refería a mantener romances con varias mujeres, sino a la buena relación profesional que mantuvo con las distintas conductoras que lo acompañaron en el noticiero.

“Todas buenísimas compañeras, súper profesionales, lo máximo, saludos a Sol Carreño, a Verónica la veo todos los días”, señaló sonriente el comunicador. Además, contó que suele levantarse a las 3.30 a. m. y reveló que las noticias relacionadas con la infancia lo afectan.

PUEDES VER: Federico Salazar revela plan de cita con Sol Carreño tras separación de Katia Condos, pero le hace advertencia: "Van a decir que eres la tercera"

lr.pe

Federico Salazar niega haberse insinuado a Valeria Piazza

Durante otra parte de la entrevista, Federico Salazar negó haberse insinuado a Valeria Piazza, conductora del bloque de espectáculos de América Noticias, luego de que le pidiera bailar para él en plena transmisión en vivo.

“Valeria no baila siempre, bailó, que baile (…) En el caso de Valeria no hubo eso (coqueteo), ha sido simplemente, ella no está siempre, hay que aprovechar cuando está. Ella es linda, muy bella”, aclaró el periodista.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Federico Salazar lapida a Keiko Fujimori y Fuerza Popular y asegura que hicieron un "desastre" en el Congreso: "Destruyó este país"

Federico Salazar lapida a Keiko Fujimori y Fuerza Popular y asegura que hicieron un "desastre" en el Congreso: "Destruyó este país"

LEER MÁS
Joaquín de Orbegoso revela cómo se lleva con Federico Salazar tras separarse de su hermana Katia Condos: "Paso a paso"

Joaquín de Orbegoso revela cómo se lleva con Federico Salazar tras separarse de su hermana Katia Condos: "Paso a paso"

LEER MÁS
Federico Salazar revela plan de cita con Sol Carreño tras separación de Katia Condos, pero le hace advertencia: "Van a decir que eres la tercera"

Federico Salazar revela plan de cita con Sol Carreño tras separación de Katia Condos, pero le hace advertencia: "Van a decir que eres la tercera"

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mayra Couto revela su identidad de género, pero se enreda al responder pregunta de Milagros Leiva: “Ahí sí no te puedo responder”

Mayra Couto revela su identidad de género, pero se enreda al responder pregunta de Milagros Leiva: “Ahí sí no te puedo responder”

LEER MÁS
Hija de Christian Domínguez reaparece con curiosa publicación tras boda de Karla Tarazona: "Para siempre"

Hija de Christian Domínguez reaparece con curiosa publicación tras boda de Karla Tarazona: "Para siempre"

LEER MÁS
Magaly Medina estalla contra su reportero en vivo por ignorar a María Pía Copello durante reportaje: “A mis amigos se les respeta”

Magaly Medina estalla contra su reportero en vivo por ignorar a María Pía Copello durante reportaje: “A mis amigos se les respeta”

LEER MÁS
Christian Domínguez revela por qué prefirió una boda discreta con Karla Tarazona: "No hay luna de miel"

Christian Domínguez revela por qué prefirió una boda discreta con Karla Tarazona: "No hay luna de miel"

LEER MÁS
Christian Domínguez se roba el show con atrevido baile durante su boda con Karla Tarazona

Christian Domínguez se roba el show con atrevido baile durante su boda con Karla Tarazona

LEER MÁS
¡Se dieron el sí! Karla Tarazona y Christian Domínguez sellaron su amor en una romántica boda por civil

¡Se dieron el sí! Karla Tarazona y Christian Domínguez sellaron su amor en una romántica boda por civil

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (5% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (5% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025