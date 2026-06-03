Federico Salazar impacta al confesar que es polígamo tras su ruptura con Katia Condos: “Me las llevo a todas”

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Federico Salazar continúa dando de qué hablar tras su ruptura con Katia Condos, luego de 30 años de relación. El presentador de noticias fue invitado al pódcast 'La manada', donde habló sobre aspectos poco conocidos de su faceta como periodista de América Televisión.

Sin embargo, durante la conversación, le consultaron qué compañera de conducción prefiere en el canal. Ante ello, Federico afirmó que es “polígamo” y que “se las lleva a todas”, comentario que generó revuelo entre los conductores del espacio: Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe’.

Federico Salazar aclara comentario sobre la poligamia tras separarse de Katia Condos

Luego de afirmar que era “polígamo”, Federico Salazar quiso aclarar sus declaraciones tras el escándalo que hubo en el set por su confesión. El periodista, de 63 años, explicó que no se refería a mantener romances con varias mujeres, sino a la buena relación profesional que mantuvo con las distintas conductoras que lo acompañaron en el noticiero.

“Todas buenísimas compañeras, súper profesionales, lo máximo, saludos a Sol Carreño, a Verónica la veo todos los días”, señaló sonriente el comunicador. Además, contó que suele levantarse a las 3.30 a. m. y reveló que las noticias relacionadas con la infancia lo afectan.

Federico Salazar niega haberse insinuado a Valeria Piazza

Durante otra parte de la entrevista, Federico Salazar negó haberse insinuado a Valeria Piazza, conductora del bloque de espectáculos de América Noticias, luego de que le pidiera bailar para él en plena transmisión en vivo.

“Valeria no baila siempre, bailó, que baile (…) En el caso de Valeria no hubo eso (coqueteo), ha sido simplemente, ella no está siempre, hay que aprovechar cuando está. Ella es linda, muy bella”, aclaró el periodista.