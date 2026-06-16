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Romina Gachoy revela la decisión que tomaron los hijos de Angie Jibaja tras su regreso al Perú: "Están en una edad..."

La pareja de Jean Paul Santa María sorprendió al hablar sobre el vínculo actual entre la exmodelo y sus hijos tras su retorno al país.

Romina Gachoy le desea lo mejor a Angie Jibaja. Foto: composición LR/América TV
Romina Gachoy le desea lo mejor a Angie Jibaja. Foto: composición LR/América TV
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El reciente regreso de Angie Jibaja al Perú para asumir nuevos proyectos profesionales también ha puesto nuevamente en foco la relación que mantiene con sus hijos. En ese contexto, Romina Gachoy se pronunció sobre el vínculo familiar y reveló que fueron los propios menores quienes decidieron dar un importante paso tras varios años marcados por el distanciamiento.

Durante una entrevista en el programa 'América hoy', la pareja de Jean Paul Santa María explicó que los hijos de la 'Chica de los tatuajes' han tomado una importante decisión ahora que tienen mayor madurez. “De hecho, ellos han sido los que nuevamente han aperturado eso. Porque ellos ya están en una edad en la que como que deciden… bueno, es genial porque le han dado esa apertura y todo ha marchado muy bien”, afirmó la influencer uruguaya.

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Hijos de Angie Jibaja retomaron la comunicación con su madre

Romina Gachoy explicó que el acercamiento entre Angie Jibaja y sus hijos nació por iniciativa de los propios adolescentes, quienes decidieron reabrir la comunicación con la exmodelo. Según señaló, este proceso se ha desarrollado de manera favorable y ha permitido fortalecer un vínculo que en el pasado atravesó momentos complicados.

La influencer uruguaya también expresó su satisfacción por esta nueva etapa en la vida de la exchica reality, quien recientemente regresó al Perú para asumir nuevos proyectos profesionales. “Me alegra muchísimo, espero que pueda salir adelante, que le vaya muy bien. Ella sabe que cuenta siempre conmigo. Para mí es bonito que los chicos puedan tener un lazo sano, una relación hermosa con su mamá”, manifestó.

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Romina Gachoy aclara que Angie Jibaja puede ver a sus hijos cuando quiera

Durante la conversación en 'América hoy', Rebeca Escribens le consultó directamente a Romina Gachoy si Angie Jibaja tiene la posibilidad de reunirse con sus hijos cuando lo considere necesario. La respuesta de la uruguaya fue contundente: “Sí, puede verlos cuando quiera”.

Por su parte, la exchica reality también tuvo palabras de agradecimiento hacia la influencer uruguaya por el papel que ha desempeñado durante los años en que estuvo alejada del Perú. “Siempre voy a estar agradecida por lo que ella está haciendo, por lo que está cerca de mis hijos, eso nunca lo voy a olvidar”, aseguró.

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