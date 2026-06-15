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Angie Jibaja es presentada como conductora de pódcast y promete revelar secretos de su vida: “Voy a atreverme a decirlas”

Luego de residir varios años en Chile, Angie Jibaja reapareció para anunciar su regreso a la conducción y prometió abrir su corazón ante la audiencia.

Angie Jibaja regresa al Perú para conducir pódcast. Foto: composición LR/difusión/nadiesesalva
Angie Jibaja regresa al Perú para conducir pódcast. Foto: composición LR/difusión/nadiesesalva
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Angie Jibaja regresó al Perú y fue presentada oficialmente como una de las conductoras del pódcast 'Nadie se sabe'. La popular 'Chica de los tatuajes', que durante los últimos años residió en Chile junto con su madre Maggie Liza, inicia una nueva etapa profesional que compartirá con Giancarlo Cossio, Macarena Gastaldo y Varo Vargas. Durante su presentación, la exmodelo adelantó que compartirá aspectos inéditos de su vida y experiencias que nunca antes había contado públicamente.

La exchica reality aseguró que este nuevo proyecto le permitirá mostrarse de una manera diferente ante el público. "Vamos a darle con todo, esperamos que todo el mundo esté conectado con nosotros, eso es lo que más queremos. Vamos a contar nuestras vivencias, hay cosas que yo no he contado...", expresó la expareja de Jean Paul Santa María.

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Angie Jibaja inicia una nueva etapa tras regresar al Perú

Luego de varios años viviendo en Chile, Angie Jibaja decidió volver a Lima, ciudad donde residen sus dos hijos, fruto de su relación con el cantante Jean Paul Santa María. Su retorno al país coincide con un momento de cambios importantes en su vida, ya que recientemente también anunció su conversión a la religión de los Testigos de Jehová y compartió públicamente su proceso de fe.

La exmodelo se mostró entusiasmada por esta oportunidad laboral y aseguró que está preparada para abrirse más con el público. Según explicó, durante muchos años evitó hablar de temas privados debido a situaciones difíciles que atravesó, pero ahora considera que está lista para afrontar nuevos retos. "Ustedes saben que yo nunca he contado mis cosas personales, he ido poco a programas, no es nada personal con la prensa, pero son cositas, son traumas que ya superé, estoy superando...", manifestó.

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¿Cuándo se estrenará el pódcast con Angie Jibaja?

Asimismo, dejó en claro que este espacio servirá para compartir anécdotas, aprendizajes y reflexiones sobre distintas etapas de su vida. Tras varios años marcados por polémicas y momentos complejos, busca enfocarse en proyectos que le permitan seguir creciendo en lo personal y profesional.

El estreno de 'Nadie se sabe' está programado para el próximo 17 de junio a las 11:00 a. m., fecha en la que Angie Jibaja debutará oficialmente como conductora de este nuevo formato digital junto a sus compañeros. La expectativa es alta, especialmente por las confesiones y experiencias que la popular figura promete compartir con su audiencia.

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