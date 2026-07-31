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Cielo Fernández fue una de las artistas que emocionó al público durante 'Acceso al Corazón 4', el multitudinario concierto de Corazón Serrano realizado el 28 de julio en Costa 21, donde se presentó Olga Tañón. Sin embargo, además de su interpretación junto a Pelo D'Ambrosio, la presentación generó reacciones en redes sociales, en las que varios usuarios aseguraron haber notado una actitud distante del cantante peruano durante el dueto.

Los comentarios surgieron luego de que se viralizaran videos del momento en el que ambos interpretan 'Voy a llorar'. En las imágenes, algunos internautas señalaron que Pelo D'Ambrosio evitó interactuar con la joven cantante de 19 años, llegando incluso a escribir frases como: "La ignora por completo" y "Parece que fue obligado y estaba aburrido".

Comentarios sobre presentación de Cielo Fernández y Pelo D'Ambrosio. Foto: TikTok

¿Qué ocurrió durante la presentación de Pelo D'Ambrosio y Cielo Fernández?

Uno de los momentos más comentados de la noche ocurrió cuando Pelo D'Ambrosio y Cielo Fernández compartieron el escenario para interpretar el éxito 'Voy a llorar'. Aunque la presentación fue una de las más esperadas del espectáculo, en redes sociales comenzaron a circular videos en los que algunos usuarios interpretaron el lenguaje corporal del cantante como una muestra de incomodidad durante el dueto.

En uno de los clips difundidos, se observa que la cantante de 19 años intenta establecer contacto visual con el artista mientras ambos interpretan la canción. Sin embargo, los usuarios señalaron que el cantante no respondió a ese gesto. Más adelante, la vocalista rodea al intérprete de 'Lejos de ti' sobre el escenario, le toca la espalda y expresa con entusiasmo: "Un placer, maestro Pelo D'Ambrosio", pero varios internautas aseguraron que no obtuvo una reacción visible por parte del intérprete, quien permaneció usando lentes durante toda la presentación.

Las imágenes provocaron comentarios en redes sociales, en las que muchos compartieron su propia interpretación de lo sucedido. Entre las reacciones destacaron mensajes como: "A mi parecer Pelo D'Ambrosio no se siente cómodo y la ignora, a la chibola ni la mira", "Para mí que llegó tomado, se ve al inicio que Cielo le sopla la letra" y "Parece que fue obligado y estaba aburrido, mejor no hubiera salido y dejado mal a la chica".

Corazón Serrano reunió a miles de personas en 'Acceso al Corazón 4'

Más allá de la polémica en redes sociales, Corazón Serrano celebró con éxito una nueva edición de 'Acceso al Corazón 4', evento que congregó a cerca de 18 mil asistentes el 28 de julio en Costa 21 y contó con la participación de reconocidos artistas nacionales e internacionales. Entre las invitadas más ovacionadas estuvo Olga Tañón, quien llegó a Lima para compartir escenario con la agrupación piurana e interpretar algunos de sus mayores éxitos, como 'Es mentiroso', junto a Lesly Águila.

Asimismo, los colombianos Jessi Uribe y Paola Jara participaron en el espectáculo presentando sus colaboraciones con Corazón Serrano ante el público peruano. La cartelera también incluyó a artistas nacionales como Lucho Paz y Pelo D'Ambrosio, quienes formaron parte de una noche que buscó reunir diferentes géneros musicales.