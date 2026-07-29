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Ricardo Mendoza envía mensaje a Kyara Villanella tras revelar lo que él le escribió en Instagram: "La invitación sigue en pie"

Tras el revuelo que generó la confesión de Kyara Villanella sobre Ricardo Mendoza, el comediante admitió que sostuvieron una conversación y no dudó en contar de qué hablaron.

Ricardo Mendoza habló en un video publicado en sus redes sociales sobre lo que dijo Kyara Villanela.
Ricardo Mendoza habló en un video publicado en sus redes sociales sobre lo que dijo Kyara Villanela. | Foto: composición LR/Instagram/YouTube
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Ricardo Mendoza, integrante de ‘Hablando Huevadas’, decidió pronunciarse luego de que Kyara Villanella revelara en el primer capítulo del podcast de Gaela Barraza que él le había escrito por Instagram. El comediante respondió en medio de las celebraciones por Fiestas Patrias, tras la confesión de la hija mayor de la nueva presidenta del Perú, Keiko Fujimori, que generó debate en redes sociales.

La joven de 18 años había contado que la persona más famosa que le escribió por dicha red social fue el popular ‘Richavo’. En esa línea, reveló que le dijo al comediante que “lo amaba”, aunque no dio más detalles de la conversación. También manifestó que es fan del programa desde hace años, pero confesó que teme asistir a un show en vivo por miedo a convertirse en blanco de bromas.

PUEDES VER: Kyara Villanella expone mensajes de Ricardo Mendoza y revela por qué teme ir a ‘Hablando huevadas’: “Él me encanta”

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Ricardo Mendoza se pronuncia tras revelación de Kyara Villanella

Tras la revelación, Ricardo Mendoza respondió en un video publicado en sus redes sociales, como parte de una dinámica de preguntas y respuestas. Un seguidor le consultó si había visto lo que dijo Kyara, y él no solo admitió esa situación, sino que también habló del cariño de la joven hacia el show que realiza con Jorge Luna. “Me llegó el video. Me acuerdo. Un saludo para ella. Ella es muy fan de ‘Hablando Huevadas’ desde hace mucho tiempo. Como hace tres años hizo un videíto de homenaje a ‘Hablando Huevadas’ y recuerdo que ella me contó en esa conversación que ella y su flaco son muy fans”, manifestó.

El comediante de 36 años también reconoció que la invitó a asistir a su programa y reafirmó el ofrecimiento, resaltando que la localidad es un espacio libre de peligro. “Me acuerdo también que se le invitó a las instalaciones del Teatro Canout y la invitación sigue en pie. Ya me he enterado que no va porque tiene miedo de que le tiren arroz, de que le agarren de punto. Eso no va a pasar, eso está completamente asegurado. El Teatro Canout de 'Hablando Huevadas' es un lugar seguro, no como muchos piensan”, agregó.

Finalmente, Mendoza envió un mensaje directo a Kyara, reiterando su deseo de verla junto a su pareja en el público de su show. “Es un lugar donde juegas si quieres jugar. No pasa nada. Simplemente vengan los dos, diviértanse en ‘Hablando Huevadas’. Y todas las personas que quieran ir, también. Tranquilidad, calma y pásenla bonito”, sentenció.

Las declaraciones del comediante se sumaron a la confesión de Villanella y generaron reacciones encontradas en redes. Mientras algunos usuarios destacaron la respuesta tranquila de Mendoza, otros cuestionaron que el también actor le escribiera a la hija mayor de Keiko Fujimori y Mark Vito, quien cumplió 18 años en noviembre de 2025.

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