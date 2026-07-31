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Jaime Bayly rompe su silencio sobre la supuesta infidelidad de su esposa Silvia Núñez: “Puede que sea una manifestación de celos”

El escritor Jaime Bayly respondió a las especulaciones que surgieron tras dejar entrever un supuesto romance entre su esposa Silvia Núñez del Arco y un profesor de karate.

Jaime Bayly aclara polémica sobre supuesta infidelidad de Silvia Núñez. Foto: composición LR/Willax TV
Jaime Bayly aclara polémica sobre supuesta infidelidad de Silvia Núñez. Foto: composición LR/Willax TV
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Jaime Bayly reapareció públicamente durante su participación en la Feria Internacional del Libro, donde presentó su más reciente novela, 'Los golpistas'. Sin embargo, además de hablar sobre su obra, fue consultado por la polémica que generó una de sus columnas, en la que relató una presunta infidelidad de su esposa, Silvia Núñez del Arco, con un profesor de karate, una historia que desató diversas especulaciones entre sus lectores.

Ante las cámaras de 'Amor y fuego', el escritor aclaró que no todo lo que escribe corresponde a hechos reales y explicó que suele combinar ficción con elementos cotidianos para dar mayor credibilidad a sus relatos. "No todo lo que escribo ha ocurrido realmente, ¿no? Muchas cosas me las invento. Pero la gracia es que parezcan reales", afirmó el autor, quien además dejó abierta la posibilidad de que el episodio narrado también pudiera ser "una manifestación de celos".

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¿Qué dijo Jaime Bayly sobre la supuesta infidelidad de Silvia Núñez?

La controversia comenzó meses atrás, cuando Jaime Bayly publicó una columna en la que narraba que su esposa, Silvia Núñez del Arco, habría desarrollado un romance con su profesor de karate. Debido al tono íntimo del relato y a que el periodista utilizó nombres y situaciones familiares, muchos lectores interpretaron el texto como una confesión personal, generando una ola de comentarios sobre la estabilidad de su matrimonio.

Consultado sobre este tema durante su visita a la Feria Internacional del Libro, el periodista sorprendió al explicar que la línea entre la ficción y la realidad forma parte de su estilo narrativo. El escritor agregó que uno de los atractivos de sus textos consiste precisamente en sembrar dudas entre los lectores sobre qué parte corresponde a hechos reales y cuál pertenece a la ficción. "Si yo, por ejemplo, le atribuyo unos amores traviesos con un profesor de karate, puede que sea real como que no. Puede que sea una manifestación de celos por mi parte", comentó.

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La columna de Jaime Bayly que desató la polémica por supuesta infidelidad de su esposa

En la publicación que generó el debate, Jaime Bayly relató un episodio ocurrido durante el cumpleaños número 37 de Silvia Núñez del Arco, celebrado en Miami, ciudad donde la pareja reside desde hace más de una década. Según escribió, ambos habían acordado almorzar junto a su hija, pero su esposa también le informó que pasaría gran parte del día con su profesor de karate, quien coincidía en celebrar su cumpleaños en la misma fecha.

"Ella anunció los planes para su cumpleaños: almorzaría conmigo y con nuestra hija adolescente, luego pasaría toda la tarde con su profesor de karate, quien también cumplía años ese sábado", escribió el periodista en aquella columna de El Comercio. Sin embargo, el periodista contó que Silvia llegó tarde al restaurante, detalle que alimentó sus sospechas dentro del relato.

Uno de los pasajes que más llamó la atención fue la conversación que mantuvo con su hija Zoe, quien le preguntó si creía que su madre y el profesor eran amantes. El escritor aseguró que respondió con total sinceridad: "Le dije: no lo sé, pero no me sorprendería. Luego añadí: el cuerpo de tu madre es de ella, no es mío, y ella es libre de estar con quien quiera".

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