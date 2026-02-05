Romina Gachoy y Jean Paul habían tenido una crisis en su relación por la oferta del reality. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/ATV

Romina Gachoy y Jean Paul habían tenido una crisis en su relación por la oferta del reality. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/ATV

La modelo y empresaria Romina Gachoy sorprendió al confesar que estuvo a punto de dejar el Perú para participar en un reality show en Europa. La propuesta televisiva, según explicó, representaba un nuevo desafío en su carrera, pero finalmente decidió no aceptar la oferta debido a la situación actual que atraviesa su familia junto a Jean Paul Santa María, su esposo y padre de su hijo.

En declaraciones para 'América hoy', Gachoy detalló que la propuesta implicaba mudarse al extranjero por un periodo prolongado, lo que significaba una pausa significativa en su vida familiar. Aunque la oferta era tentadora y le generaba ilusión, su decisión final fue permanecer en Lima, priorizando la unidad de su hogar y la cercanía con sus seres queridos.

TE RECOMENDAMOS HEALING TOUCH: EXPERIENCIAS REALES Y APRENDIZAJES DESDE LA PRÁCTICA PERSONAL | ASTROMOOD

Romina Gachoy no se irá a Europa y se queda en Perú con Jean Paul

Durante la entrevista, la también influencer uruguaya confesó que estuvo a punto de cambiar su rumbo profesional con esta oportunidad internacional. "Este año lo había dejado un poco postergado. Pensaba que me iba a ir a otro país. Entonces, ahora como he decidido que al final de este año voy a estar acá en Perú", comentó con sinceridad.

La oferta para participar en un reality show europeo requería no solo disponibilidad total, sino también residencia en el extranjero, una condición que chocaba con su deseo de mantenerse presente en su núcleo familiar. “Tenía bastante ilusión de poder hacer algo nuevo, ¿no? Que rompa, porque ver a Romina en reality es como algo loco, ¿no? Porque nunca he estado", expresó.

La decisión, aunque difícil, estuvo marcada por una prioridad clara: su familia. Gachoy subrayó que su esposo, Jean Paul Santa María, necesita de su apoyo constante en este momento. “Pero hay cosas prioridades este año que tenemos que sí son muchísimo más importantes, familiarmente hablando. Yo sé que Jean Paul en estos momentos me necesita a su lado”, afirmó contundente.

La modelo uruguaya apuesta por nuevos proyectos musicales

Lejos de cerrar puertas, Romina Gachoy aseguró que su permanencia en Perú ha traído consigo nuevas oportunidades profesionales. Según explicó, varios de los proyectos que venía trabajando desde hace meses han comenzado a tomar forma, lo que también influyó en su decisión de quedarse.

"Empezó a salir todo lo que hemos trabajado, ha empezado a producirse y se viene mucho más. Se viene también una colaboración con un grupo de Uruguay y también hay proyección en hacer algo con Jean Paul", señaló con entusiasmo.

Por el momento, Gachoy no descarta que en el futuro pueda retomar oportunidades internacionales, pero recalca que este año sus decisiones estarán guiadas por el bienestar de su familia. "Ojalá y Dios quiera que pueda surgir nuevamente esta oportunidad para mí", comentó, dejando abierta la posibilidad de nuevos horizontes.