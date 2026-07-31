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Cati Caballero compartió con sus seguidores un momento cargado de emoción. Desde una tienda de accesorios y ropa para bebé, la exmodelo de ‘Habacilar’, icónico programa conducido por Raúl Romero, realizó una inesperada confesión a pocos días de convertirse en abuela por primera vez a sus 45 años.

Ale Feldmuth, la hija mayor de la empresaria, pronto dará a luz en México. En medio de los preparativos y del viaje que realizará al país norteamericano para recibir a su nieto, la exfigura de América TV generó inmediatas reacciones entre sus seguidores con palabras llenas de sinceridad.

Cati Caballero hace confesión sobre ser abuela a sus 45 años

Cati Caballero reveló en marzo de 2026 que se convertiría en abuela por primera vez. Meses después de aquel anuncio, volvió a sorprender con un nuevo video desde una tienda especializada en productos para bebés, donde contó que en un mes partirá al país donde actualmente reside su primogénita junto a su esposo.

En ese registro, la exmodelo confesó que aún le resulta difícil expresar públicamente la noticia: “Estoy a solo un mes de mi viaje a México y ya les conté que... voy a ser abuela. ¡Ay! Todavía me cuesta decirlo”. Sin embargo, de inmediato aclaró que, más allá de esa sensación, la ilusión es enorme. “Pero no tienen idea la ilusión que me hace. Falta muy poco”, dijo con una sonrisa.

La empresaria recordó que, cuando su hija Ale estuvo en Lima, revisaron juntas lo que el bebé necesitaría, aunque aún quedaban pendientes algunos artículos. Por ello, decidió acudir personalmente a la tienda para completar lo que faltaba.

Entre risas, compartió cómo revive emociones de la maternidad: “Me siento como si fuera a ser mamá otra vez (risas), pero estoy demasiado feliz con la llegada de este bebé”. Mientras observaba coches y cunas, añadió: “Siento que hoy en día es una locura la cantidad de cosas que hay para bebés. Cuando nacieron mis hijos, tampoco es que haya sido ‘uff’, pero, de repente, todo era más básico. Ahora hay demasiadas cosas para el bebé y es una locura porque uno quisiera llevarse todo”.

En redes sociales, los seguidores resaltaron la emoción de la empresaria y también comentaron sobre la elegancia e imagen que mantiene a puertas de convertirse en abuela a los 45 años.

Ale Feldmuth, primogénita de Caballero, vive en México junto a su esposo, Emi Cantú. La joven anunció su embarazo en redes sociales con un mensaje dirigido al bebé: “Eres un sueño, el mejor regalo que el Señor nos pudo dar. No podemos esperar a conocerte. Te amamos tanto, bebé”.

La noticia fue celebrada por familiares y seguidores, y Cati no dudó en compartir su felicidad: “Oficialmente ya lo puedo compartir: vamos a ser abuelos y nuestro corazón explota de felicidad. Gracias, Señor, por este regalo… los amamos”.