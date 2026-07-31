Giovanna Valcárcel se pronuncia tras ser señalada de sacar del escenario a Daniela Darcourt: "No tengo la potestad"

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Giovanna Valcárcel rompió su silencio luego de la polémica que se desató durante la presentación de Daniela Darcourt en el festival 'Perú Salsa All Stars', realizado en Barcelona. Tras viralizarse un video en el que aparece conversando con la salsera instantes antes de que abandonara el escenario, la locutora aclaró que no tuvo ninguna decisión sobre lo ocurrido y envió un mensaje público a la artista.

A través de sus redes sociales, la conductora rechazó las versiones que la responsabilizan por el incidente y explicó cuál fue su papel durante el evento. "No tengo la potestad de subir ni bajar a nadie de escenario, pero tengo amigos, y tengo un corazón purito de buena fe; si tengo que cuidar a mi gente lo hago", escribió la locutora y reafirmó la admiración que siente por la intérprete de 'Señor mentira'.

Mensaje de Giovanna a Daniela Darcourt. Foto: Instagram

Giovanna Valcárcel aclara su participación en la polémica con Daniela Darcourt

La controversia surgió luego de que se difundieran videos del festival 'Perú Salsa All Stars', celebrado en Barcelona. En las imágenes, Giovanna Valcárcel, quien se desempeñaba como animadora del evento, aparece acercándose a Daniela Darcourt mientras la cantante interpretaba 'Adiós amor', instantes antes de que la producción interrumpiera el espectáculo.

Tras la viralización del momento, usuarios en redes sociales señalaron a la conductora como la responsable de haber pedido que la salsera abandonara el escenario. Frente a ello, la locutora decidió responder públicamente y compartió un mensaje dirigido a la artista, con quien mantiene una amistad desde hace varios años. "La admiración que te tengo, la sabes tú y, por supuesto, quien escucha mi programa de radio, de verdad yo ya hablé una vez", escribió la conductora.

Asimismo, insistió en que no tenía autoridad para decidir sobre la programación del evento. "No tengo la potestad de subir ni bajar a nadie de escenario, pero tengo amigos, y tengo un corazón purito de buena fe; si tengo que cuidar a mi gente lo hago y así no sea mi gente, la vida es una cadena de favores (…) Estoy muy agradecida con esta oportunidad y muy agradecida con la educación que me dieron en casa", se lee en la publicación de Valcárcel.

Daniela Darcourt responsabilizó a la organización del evento

Luego del incidente en Barcelona, la salsera manifestó su incomodidad por la forma en que se manejó su participación y lanzó un contundente mensaje al público. "Ayer (27 de julio en Roma) me quedé picona y hoy (28 de julio en Barcelona) no voy a permitir que nadie me baje del escenario hasta cuando a mí me dé la gana. Se van a aguantar", expresó la cantante.

Además, la artista dejó un mensaje adicional en sus redes sociales para explicar lo sucedido y responsabilizó directamente a los organizadores por los cambios de último momento en la programación. "Yo llegué siempre a mi hora… fueron ellos quienes me cambiaron el horario a mí y a todos los demás compañeros. Cortándonos el show como mejor han podido. Una falta de respeto total, pero bueno, a mí me importa el público… no un empresario que no sabe lo que hace", escribió.