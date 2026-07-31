Astrónomos finalmente miden el tamaño de la galaxia más grande conocida: se extiende 1,7 millones de años luz

Para IC1101, el diámetro se estima ahora en 1,7 millones de años luz , mayor que las estimaciones previas. Foto: Pan-STARRS

Para IC1101, el diámetro se estima ahora en 1,7 millones de años luz , mayor que las estimaciones previas. Foto: Pan-STARRS

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Los astrónomos identificaron por primera vez el borde real de IC 1101, la galaxia más grande conocida hasta ahora. Gracias a las imágenes más profundas obtenidas de este coloso cósmico, los investigadores confirmaron que alcanza un diámetro aproximado de 520 kilopársecs equivalente a 1,7 millones de años luz, además de albergar una masa estelar cercana a 3,4 billones de veces la del Sol. El estudio se publicó el 16 de julio en el servidor arXiv.

La investigación también permitió resolver una de las mayores dificultades para estudiar estas enormes estructuras: distinguir dónde termina la galaxia y dónde comienza la tenue luz que llena el espacio entre los miembros de un cúmulo galáctico. Para conseguirlo, los científicos eliminaron la contaminación causada por la luz dispersa de más de 250 estrellas del primer plano, lo que dejó al descubierto el verdadero límite de IC 1101, ubicada en el centro del cúmulo de galaxias Abell 2029.

Los gigantes cósmicos

Las galaxias más grandes del universo reciben el nombre de galaxias más brillantes de cúmulos (BCG, por sus siglas en inglés). Estos sistemas alcanzan dimensiones extraordinarias tras absorber numerosas galaxias más pequeñas durante miles de millones de años. Ese proceso de crecimiento continuo deja rastros visibles en forma de corrientes estelares y enormes halos de estrellas alrededor de la galaxia principal.

Comparación de imágenes compuestas en color de IC 1101 obtenidas a partir de diferentes estudios de imagen. Foto: Carlos Marrero-de la Rosa

Con el objetivo de estudiar uno de los ejemplos más extremos, el equipo del Instituto de Astrofísica de Canarias centró su trabajo en IC 1101. Aunque investigaciones anteriores estimaban una extensión de hasta 607 kilopársecs, esa cifra no correspondía a un borde claramente definido. Las nuevas observaciones permitieron localizar con mayor precisión el límite físico de la galaxia y confirmar un diámetro de 520 kilopársecs, suficiente para mantenerla como la galaxia más grande conocida.

La diferencia resulta impresionante cuando se compara con la Vía Láctea, cuyo diámetro ronda apenas los 30 kilopársecs. En otras palabras, IC 1101 posee una extensión cercana a 17 veces la de nuestra galaxia.

El reto en la medición de galaxias

Determinar el tamaño real de una galaxia tan enorme representa un desafío porque su brillo disminuye de forma gradual hasta mezclarse con la luz difusa presente entre las galaxias del cúmulo. Esa transición dificulta establecer con exactitud dónde termina una estructura y comienza la otra.

Para superar ese obstáculo, los investigadores utilizaron imágenes ultraprofundas obtenidas con la Wide Field Camera del Isaac Newton Telescope (INT). Después construyeron un modelo detallado del comportamiento óptico del telescopio mediante decenas de estrellas de referencia. Ese procedimiento permitió eliminar, una por una, las señales producidas por más de 250 estrellas, lo que dejó visibles regiones extremadamente débiles que antes permanecían ocultas.

A partir de esas imágenes, el equipo analizó el cambio del brillo desde el centro hacia el exterior de la galaxia. Ese método permitió localizar un radio de 260 kilopársecs, equivalente a un diámetro de 520 kilopársecs.

"El radio del borde medido para IC 1101 continúa entre los valores más grandes registrados hasta la fecha para una galaxia individual y corresponde a un diámetro proyectado de aproximadamente 520 kilopársecs", señalaron los investigadores en el estudio.

La estructura sigue creciendo

Las observaciones también revelaron ocho estructuras estelares extensas, débiles y asimétricas más allá del borde principal de IC 1101. Dos de ellas coinciden con alteraciones detectadas anteriormente en el gas caliente del cúmulo mediante observaciones de rayos X, una señal que apunta a la incorporación constante de nuevo material.

Según los autores, "las regiones exteriores de IC 1101 muestran claras señales de un proceso continuo de acumulación de masa", lo que indica que esta gigantesca galaxia todavía aumenta de tamaño. Esa evidencia coincide con un estudio previo basado en rayos X que relacionó esas perturbaciones con la colisión entre Abell 2029 y otro grupo de galaxias ocurrida hace aproximadamente entre 2.000 y 3.000 millones de años.