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Patricio Parodi fue captado en una actitud cariñosa con Flavia López durante una salida nocturna en Miraflores. Las imágenes difundidas por el programa 'Amor y fuego' muestran al exintegrante de 'Esto es guerra' compartiendo una noche de fiesta con la exreina de belleza, con quien ha sido vinculado sentimentalmente en más de una ocasión, pese a que ambos siempre han asegurado que solo mantienen una amistad.

El ampay ocurre semanas después de que el legendario capitán de 'Los guerreros' protagonizara una comentada escena romántica junto a Rosángela Espinoza durante un reto de actuación. En esta ocasión, la pareja se mostró muy cercana durante la madrugada e incluso el chico reality le dio un beso a la modelo, hecho que reavivó los rumores sobre un posible romance entre ambos.

Ampay muestra a Patricio Parodi y Flavia López en actitud cariñosa

Según las imágenes de 'Amor y fuego', el popular 'Pato' asistió el último fin de semana a una discoteca en Miraflores, donde también estuvo presente Emilio Jaime. Durante las primeras horas de la reunión, el influencer fue visto con distintas asistentes al evento.

Sin embargo, conforme avanzó la noche, las cámaras registraron un acercamiento más evidente entre el chico reality y Flavia López. De acuerdo con el informe televisivo, ambos abandonaron el lugar en vehículos distintos, una situación que fue interpretada como una estrategia para evitar llamar la atención o ser seguidos por las cámaras del programa de espectáculos.

Posteriormente, hicieron una parada en una tienda ubicada en un grifo, donde fueron captados compartiendo momentos de cercanía. Las imágenes muestran a la exreina de belleza muy afectuosa con Parodi, e incluso le susurró al oído mientras permanecían juntos dentro del establecimiento.

Las cámaras registraron cómo Patricio Parodi besó a Flavia López antes de que ambos subieran a un vehículo. Además, el exintegrante de 'Esto es guerra' fue captado mirando a su alrededor en varias ocasiones, aparentemente verificando que nadie estuviera observando la situación.

La polémica se suma a otras apariciones recientes del exchico reality en programas de espectáculos, entre ellas la comentada escena que protagonizó junto a Rosángela Espinoza en un reto de actuación y su presencia en la reunión en yate que también involucró a Mario Irivarren y Said Palao, un episodio que generó repercusión en la farándula peruana.