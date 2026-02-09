‘Magaly TV, la firme’ regresó a la televisión con fuerza y no tardó en remecer la farándula peruana al revelar los destapes de la farándula peruana. En esta ocasión, el protagonista fue el chico reality Patricio Parodi, quien fue captado besándose con Flavia López luego de que ambos negaran públicamente mantener una relación sentimental.

Las imágenes difundidas por el programa conducido por Magaly Medina muestran a la pareja en una actitud cariñosa tras asistir a un concierto el último fin de semana en Punta Negra, lo que contradice las declaraciones previas de la modelo, quien había descartado cualquier vínculo amoroso con su compañero de ‘Esto es guerra’.

Flavia López y Patricio Parodi tendrían una relación tras ser ampayados besándose

Según el informe presentado en ‘Magaly TV, la firme’, la Miss Grand International 2025 y Patricio Parodi asistieron el sábado 7 de febrero a un concierto de Make Mahia, acompañados por amigos cercanos como Mario Irivarren y Onelia Molina. Tras el evento, las cámaras del programa siguieron a la pareja y registraron lo que ocurrió horas después.

Ya en la madrugada del 8 de febrero, ambos fueron captados dentro de un departamento, donde se les ve en una actitud claramente cercana. En las imágenes, la integrante del pódcast 'Sin +Q Decir' aparece sentada sobre las rodillas de Patricio Parodi, mientras él la sostiene de la cintura. En otro momento, ambos se muestran cariñosos y se besan, evidenciando una cercanía que va más allá de una simple amistad.

El 9 de febrero, Flavia López y Patricio Parodi participaran juntos en un reto de actuación en el programa ‘Esto es guerra’, donde se dieron un beso como parte de la dinámica. Ante ello, Magaly Medina no dudó en opinar y aseguró que la pareja ya estaría bastante familiarizada, sugiriendo que, tras las imágenes difundidas, resultaría difícil que continúen negando su vínculo.