Flavia López se burla de Rosángela Espinoza tras apasionado beso con Patricio Parodi: "Tenía ganas de que se le cumpla el sueño"

El comentario de Flavia López sobre Rosángela Espinoza generó una reacción inmediata en Samuel Suárez, quien no dudó en responderle respecto a Patricio Parodi: "Por lo visto, le encantó el 'chape'".

Beso entre Patricio Parodi y Rosángela Espinoza alborotó set de 'Esto es guerra', donde también participa Flavia López.
Flavia López no se guardó nada tras el apasionado beso entre Patricio Parodi y Rosángela Espinoza en 'Esto es guerra'. La reina de belleza, invitada al programa 'Q'Bochinche', lanzó un comentario cargado de ironía al señalar que a la popular 'Rous' finalmente se le había cumplido el sueño de besar a 'Pato', aunque solo fuera por un reto de actuación.

Su apreciación no pasó desapercibida: Samuel Suárez, conductor del espacio junto a Ric La Torre, reaccionó de inmediato y sorprendió a López con un comentario en el que dejó entrever que no solo Rosángela había disfrutado de ese momento, sino también el propio Parodi.

PUEDES VER: Diana Sánchez le aconseja a Flavia López no tener una relación con Patricio Parodi: 'Todo el mundo ha estado con todo el mundo'

lr.pe

Flavia López ironiza sobre Rosángela Espinoza tras beso con Patricio Parodi

La tensión entre Rosángela Espinoza y Patricio Parodi volvió a cobrar protagonismo en 'EEG' el miércoles 4 de marzo, cuando ambos tuvieron que protagonizar una escena de beso como parte de un reto de actuación. La química entre ellos no pasó desapercibida, sobre todo porque en el pasado se les vinculó sentimentalmente. El episodio cobró mayor interés con la presencia de Flavia López en el set, quien actualmente es relacionada con Parodi y no ocultó su incomodidad al verlos.

En ese contexto, López se pronunció posteriormente en 'Q'Bochinche', donde ironizó sobre la escena y lanzó una frase que no pasó desapercibida. "Rosángela ahí se ve que hace tiempo ya tenía ganas de que se le cumpla el sueño. Y bueno, por lo menos se le pudo cumplir en un reto de actuación", manifestó.

PUEDES VER: Patricio Parodi y Rosángela Espinoza se dieron un beso de telenovela en ‘Esto es guerra’: Flavia López no ocultó su incomodidad

lr.pe

Samuel Suárez responde a Flavia López tras ironizar sobre Rosángela

Samuel Suárez, creador del portal 'Instarándula' y conductor de 'Q'Bochinche', no dejó pasar el comentario de Flavia López. Con tono directo, aseguró que Parodi también había mostrado interés en Rosángela Espinoza. "Y Patricio también, mi vida. A Patricio también le vi que hace rato tenía ganas. Y por lo visto, le encantó el 'chape' porque no se quedó solamente un minuto, no fue tan rapidito", afirmó el periodista, generando sorpresa en el set.

Ante ello, López respondió con una leve sonrisa y reconoció que el beso había sido prolongado. Suárez, por su parte, insistió: "Y eso es iniciativa propia. Yo te apuesto a que Peter no les pautea los minutos, los tiempos o los segundos que van a estar 'chapando'".

Sin embargo, la Miss Grand International Perú 2025 no dudó en replicar y atribuyó todo al productor del reality. "Eso tiene nombre y apellido y es Peter Fajardo", sentenció, dejando claro que, para ella, la escena fue producto de una estrategia.

