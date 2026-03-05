HOYSuscripcion LR Focus

Therians: jóvenes que dicen ser animales generan polémica | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Espectáculos

Patricio Parodi y Rosángela Espinoza se dieron un beso de telenovela en ‘Esto es guerra’: Flavia López no ocultó su incomodidad

Flavia López, actual saliente de Patricio Parodi, vivió un momento incómodo al ver el beso entre el capitán y Rosángela Espinoza. Sus compañeros hicieron comentarios y bromas, aumentando la tensión en el set de América Televisión.

La última edición de ‘Esto es guerra’ destacó por la actuación de Patricio Parodi y Rosángela Espinoza, quienes recrearon un famoso beso de 'Al fondo hay sitio'. Fotos: captura/América TV
La última edición de 'Esto es guerra' destacó por la actuación de Patricio Parodi y Rosángela Espinoza, quienes recrearon un famoso beso de 'Al fondo hay sitio'. Fotos: captura/América TV

La última edición de ‘Esto es guerra’ no solo dio de qué hablar por la presencia de Laura Huarcayo e exintegrantes de ‘Bienvenida la tarde’, sino también por los retos que tuvieron que cumplir los ‘guerreros’, ‘combatientes’ e invitados. Patricio Parodi y Rosángela Espinoza representaron al reality de América Televisión y tuvieron que interpretar un beso de telenovela.

Patricio Parodi y Rosángela Espinoza sorprendieron a los conductores y a sus compañeros de EEG con su reto de actuación, donde tuvieron que revivir el beso entre Nicolás y Grace de ‘Al fondo hay sitio’. Mientras los chicos reality se besaban, las cámaras captaron la reacción de Flavia López, quien hace unos días admitió que está en salidas con Parodi.

lr.pe

Flavia López vivió incómodo momento en ‘Esto es guerra’

Aunque Flavia López intentó mostrarse tranquila ante el beso de Patricio Parodi y Rosángela Espinoza, la reacción de sus compañeros no ayudó en mucho. Y es que mientras los guerreros protagonizaban una romántica escena, los otros chicos reality gritaban de emoción. Incluso, uno de ellos le tapó los ojos a Flavia para "evitar" que vea el beso.

Las cámaras de América Televisión lograron captar la incomodidad de Flavia López, quien se mostró seria en todo momento. “Me ha sorprendido los ojos de Flavia que se los taparon.. ¿Qué pasó?”, expresó Laura Huarcayo. 

Flavia Laos no pudo disimular su incomodidad en EEG. Foto: captura/América TV

Flavia Laos no pudo disimular su incomodidad en EEG. Foto: captura/América TV

Cuando Patricio Parodi y Rosángela Espinoza terminaron de besarse, los ‘guerreros’ no dudaron en lanzarse encima de su capitán. Incluso, Jota Benz, Raúl Carpena y Said Palao corrienron y cargaron al deportista. En tanto, Katia Palma enloqueció y celebró la escena.: “No puede ser. Picos de rating... Oye, qué buen beso, puedes repetirlo. Ojos cerrados y corazón a mil. Lo importante es ese beso que de hecho ha marcado picos de rating. Ni así agarra el dado y la ha agarrado a ella. No sé si ha sido ficción o verdad”, dijo la actriz.

Las reacciones en redes no tardaron en llegar. “Ellos sí trasmiten a los televidentes, deberían ser los protagonistas de una nueva novela”, “Se le cumplió a Rosángela”, “Lo más raro es que Onelia también se vio con la cara incómoda... como por?”, “Pero no entiendo por qué a Onelia le dolió más ver le beso, checa eso Mario por favor”, “Yo creo que a Pato también le gusta Rous, es la más hermosa, pero tiene un carácter especial lo cual desanima” y “Es el beso más frío, cero química, el de Flavia era mil veces mejor”; fueron algunos de los comentarios que se vieron en TikTok.

