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'Esto es guerra' anuncia suspensión de Patricio Parodi por "falta muy grave": "Esto ha escalado a una situación..."

Mathías Brivio confirmó que el chico reality no está habilitado para participar en 'Esto es guerra' luego de retirarse del set por su desacuerdo con una decisión de la producción.

Patricio Parodi. Foto: composición LR/América TV
Patricio Parodi. Foto: composición LR/América TV
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Patricio Parodi atraviesa uno de los momentos más tensos de su paso por 'Esto es guerra'. Durante la reciente edición del reality de competencia de América TV, los conductores Mathías Brivio y Katia Palma informaron que el capitán de los Guerreros no está habilitado para participar en el programa luego de abandonar el set en plena transmisión.

El conductor afirmó que el caso ya fue elevado a otras instancias dentro de la producción: "Él tiene todavía contrato vigente con el programa y ha abandonado el programa teniendo contrato vigente. Es por eso que ahora esto ha escalado a una situación que ya no depende de ninguno de nosotros".

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¿Por qué Patricio Parodi abandonó el set de 'Esto es guerra'?

El incidente ocurrió durante la edición del pasado 2 de junio, cuando la producción decidió restarle 200 puntos al equipo de los Guerreros debido a una falta cometida por Raúl Carpena. La medida generó el malestar de Patricio Parodi, quien consideró injusta la sanción aplicada a todo el equipo, por lo que abandonó las instalaciones del canal.

El 3 de junio, Mathías Brivio aseguró que la decisión del participante se produjo tras mostrar su desacuerdo con una sanción impuesta a su equipo. "No está habilitado para estar en el programa, pero no porque él se haya autosuspendido, simplemente porque ha cometido una falta muy grave", señaló el conductor de televisión.

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Producción advierte consecuencias por incumplimiento de contrato

Tras la salida de Patricio Parodi, la producción del programa y los conductores dejaron en claro que la situación no se trata únicamente de una autosuspensión. Según explicaron, abandonar el espacio mientras mantiene un vínculo contractual vigente podría generar consecuencias que deberán ser evaluadas por la gerencia y las áreas correspondientes.

Brivio reveló además que la producción intentó persuadir al competidor para que no tomara esa decisión. "La producción le dijo que no lo haga. Él simplemente estaba muy ofuscado. Sinceramente no entendemos, no nos pareció ni a Katia que era para tanto, pero él decidió irse del estudio", afirmó el conductor. Mientras tanto, figuras como Onelia Molina y Rosángela Espinoza también intentaron convencer al capitán de permanecer en el programa, aunque sin éxito.

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