Patricio Parodi se mostró incómodo y tajante frente a las constantes insinuaciones sobre un supuesto vínculo sentimental con su compañera de 'Esto es guerra', Flavia López. Durante una reciente emisión del reality de América TV, el influencer respondió con firmeza a los comentarios y especulaciones, dejando claro que no confirmará nada por presión externa. “Yo cuento y digo lo que quiero cuando quiero y cuando a mí se me antoja, no cuando la gente quiere”, expresó.

Ambos fueron vinculados desde que Flavia López participó en el Miss Grand Perú 2025. Sin embargo, los rumores sobre un posible romance se intensificaron cuando fue captada por las cámaras de Magaly Medina, en actitudes cariñosas. A pesar de que negaron las imágenes, ahora, el chico reality vuelve a ser vinculado, pero aseguró que seguirá compartiendo tiempo con ella sin importar lo que se diga.

Patricio Parodi reiterá que Flavia López es solo su amiga y no cederá a presiones

El momento de tensión surgió cuando la conductora Maricielo Gamarra respondió a una pregunta de Mathías Brivio sobre su situación sentimental en 'Esto es guerra'. La modelo dejó entrever que ella sería transparente si tuviera una relación, comentario que fue interpretado como una indirecta hacia la situación entre 'Pato' Parodi y Flavia López.

Ante ello, Parodi pidió la palabra para pronunciarse con firmeza. "Pero no entiendo,... porque la gente, sea de acá de ‘Esto es guerra’ o de medios, estén diciendo que yo tengo algo con Flavia ¿Tengo que decir que tengo algo con Flavia? O sea, ustedes pueden decir absolutamente lo que quieran, yo con ella somos amigos y no porque la gente diga 'si están saliendo, están conociendo, son novios', voy a dejar de salir con ella, como amigos en grupo, etcétera o lo que a mí me plazca hacer", afirmó.

'Pato' Parodi se pronuncia tras revelarse que 'jaló' en su auto a Flavia López

Otro de los temas que generó comentarios fue que Parodi fue visto llevando a la integrante del pódcast de 'Sin más que decir' en su automóvil, situación que algunos interpretaron como prueba de una relación. "O sea, si a mí no me hace una carga, jalar a Flavia todos los días porque está en mi ruta, está en mi camino. Y porque si quiero jalarla a ella, a más chicas en el programa, lo puedo hacer y no lo voy a dejar de hacer porque la gente esté comentando en programas de espectáculos, 'uy, está jalándola ¿tendrán algo, no tendrán algo?', afirmó.

Explicó que puede hacerlo con ella o con cualquier compañera del programa y que no dejará de hacerlo por críticas o especulaciones. "La gente puede hablar lo que quiere y creo que ya lo he demostrado durante años que a mí, me baño en aceite con lo que la gente dice en realidad entonces estoy súper tranquilo con eso", añadió.