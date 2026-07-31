Jean Deza en nueva polémica: captan al futbolista protagonizando fuerte pelea en plena calle

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Jean Deza vuelve a estar en el centro de la controversia. El exdelantero de la selección peruana fue grabado en un altercado en plena vía pública, un episodio que rápidamente se difundió en redes sociales y reavivó las críticas sobre su conducta fuera del campo.

El incidente habría ocurrido la tarde del viernes 31 de julio en San Miguel y, según testigos, comenzó con un cruce verbal que escaló hasta convertirse en una pelea.

Captan a Jean Deza en medio de pelea callejera

Las imágenes difundidas por Prensa Chalaca muestran al jugador en medio de la gresca, rodeado de vecinos que presenciaron la escena. El reporte señala que, tras retirarse del lugar, Jean Deza habría advertido que volvería acompañado de más personas, lo que finalmente sucedió minutos después.

De acuerdo con el relato recogido por el portal, los presentes indicaron que el enfrentamiento se originó cuando varias personas saludaron al deportista y él respondió con insultos. Esa reacción desencadenó una discusión que terminó en golpes. Vecinos aseguran que el futbolista regresó poco después con un grupo de acompañantes para continuar el altercado.

Hasta el momento, Deza no ha emitido declaraciones sobre lo ocurrido. La ausencia de un pronunciamiento oficial mantiene abierta la polémica y deja espacio para la especulación en torno a su versión de los hechos.

Jean Deza, de 30 años, ha sido noticia en múltiples ocasiones por episodios extradeportivos que han opacado su carrera profesional, como una investigación oficial por el presunto delito de tentativa de feminicidio y las múltiples acusaciones de agresión realizadas por sus exparejas. Entre las más conocidas figuran Jossmery Toledo y Shirley Arica. Esta última aseguró que el deportista nunca la golpeó ni insultó, pero sí forcejearon tras una discusión hasta el punto de que ella terminó con la cabeza rota. Además, su paso por clubes nacionales e internacionales quedó marcado por sanciones disciplinarias y cuestionamientos sobre su comportamiento.