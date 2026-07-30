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Erika Muñoz Regis se convirtió en tendencia en redes sociales luego de salir en defensa de su esposo, Kenji Fujimori, y revelar la razón por la que el influencer decidió no acompañar a Keiko Fujimori en sus actividades oficiales como presidenta de la República, a diferencia del resto de sus hermanos. A través de su cuenta de Instagram, la empresaria explicó que el excongresista viene cumpliendo una sentencia judicial que le impide estar en alguna trifulca política.

Tras sus declaraciones, muchos usuarios comenzaron a preguntarse quién es Erika Muñoz, la mujer que siempre se ha mostrado alejada de la exposición mediática y que en pocas ocasiones ha acompañado públicamente al conductor de 'Tampoco Tampoco'.

Muñoz, de 52 años, contrajo matrimonio con Kenji Fujimori en plena cuarentena del Covid-19, en 2020, tras más de diez años como pareja. Desde entonces, los esposos han compartido en redes sociales parte de sus constantes viajes por distintos países, un estilo de vida que mantienen gracias a las actividades empresariales de ella.

¿En qué trabaja Erika Muñoz Regis, la esposa de Kenji Fujimori?

Erika Muñoz Regis, nacida en Chimbote, es bróker de seguros y empresaria dedicada a la venta de una reconocida marca internacional de cosméticos y productos de cuidado personal, actividad que promociona a través de sus redes sociales. Incluso, su esposo Kenji Fujimori participa junto a ella en estas actividades comerciales desde que se alejó de la política.

Gracias a este negocio, la pareja, que no tiene hijos, suele viajar a distintos países debido a compromisos laborales. Durante esas visitas también aprovechan para hacer turismo y conocer la gastronomía local. En las publicaciones que Erika Muñoz comparte, se les ha visto recorriendo destinos como Argentina, Islas Galápagos, México, Miami y más lugares.

En la descripción de su cuenta oficial de Instagram, la empresaria anima a sus seguidores a emprender y convertirse en sus propios jefes. Los sueños están para cumplirse; ahora vivo el mío. Emprende sin miedo, detalló.

¿Cómo nació el amor entre Kenji Fujimori y Erika Muñoz?

Según contaron en entrevistas donde hablaron brevemente de su relación, Kenji Fujimori y Erika Muñoz se conocieron en 2009 en un gimnasio, al que ambos asistían con frecuencia. Fue allí donde surgió la química entre ellos y comenzaron una relación que, más de una década después, culminó en matrimonio durante 2020.

Desde entonces, la empresaria ha mantenido un perfil bajo y ha evitado involucrarse públicamente en los asuntos políticos de su esposo. No obstante, el hoy influencer ha reconocido en más de una ocasión que Erika Muñoz fue un soporte valioso durante los procesos judiciales que enfrentó en los últimos años.

Aunque la pareja no tiene hijos en común, la empresaria es madre de una joven modelo que reside en el extranjero. La hija de Erika Muñoz ha expresado públicamente su cariño y la admiración que siente por Kenji Fujimori, a quien considera su padrastro, incluso dedicándole un emotivo mensaje por el Día del Padre junto a una foto de ambos.