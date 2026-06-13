Shirley Arica se clasifica a la gran final tras ser salvada por votación del público. La emoción la acompaña, junto a su grupo de apoyo, incluido Pablo Heredia. | Foto: captura Youtube

Shirley Arica se clasifica a la gran final tras ser salvada por votación del público. La emoción la acompaña, junto a su grupo de apoyo, incluido Pablo Heredia. | Foto: captura Youtube

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¡Llegó el gran día! Después de 13 semanas de intensa convivencia, 'La granja VIP Perú' llega a su final este sábado 13 de junio, con solo cinco participantes, de los cuales dos se clasificaron la noche del viernes 12, día en que se vivió la última gala de eliminación. La primera en ser salvada fue Shirley Arica, gracias a los votos del público.

Las expectativas de que Shirley Arica llegue a la gran final de 'La granja VIP Perú' eran altas, ya que todos los integrantes del grupo de las 'Víboras' se reunieron para ver la semifinal y no dejaron de alentar en todo momento a la 'Chica realidad'.

Pablo Heredia se emociona por Shirley Arica

Uno de los más felices por la clasificación de Shirley Arica a la gala final del reality de convivencia de Panamericana Televisión fue el argentino Pablo Heredia, quien no ha dejado de pedir votos para la modelo peruana. Incluso, el actor sorprendió a más de uno cuando fue a ver a la llamada 'Indomable' en su centro de votación el último domingo 7 de junio.

“Llegamos a la final. Estamos en la final”, expresó Pablo Heredia con lágrimas en los ojos, en su live de TikTok, tras escuchar a Ethel Pozo anunciando que Shirley Arica fue la cuarta clasificada a la gran final del programa. “¡Lo logramos! Con la fuerza de todos los team”, escribió minutos después en su Instagram.

Shirley Arica agradecida con el público

En tanto, la 'Chica realidad' expresó su agradecimiento por el respaldo de los televidentes. “Los amo, gracias”, dijo antes de ponerse a saltar de felicidad. “Ay, estoy temblando, Ethel. Feliz, contenta, muy agradecida con todo el público, con todo mi fandom, con Team Indomable, Team Hijitas, Team Rayo, Team Corazón Valiente, Team Corazón Indomable y todos los corazones. A todos les mando un beso enorme”, sostuvo.

Cabe recordar que los primeros clasificados a la final fueron Paul Michael, Mónica Torres y Pamela López. Shirley Arica fue la cuarta, y Gabriela Herrera se quedó con el quinto cupo. Solo uno de ellos se llevará los S/100.000 de premio.